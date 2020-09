Elezioni 2020, seggi chiusi: si parte con lo spoglio del Referendum | DIRETTA

Seggi chiusi alle 15 in Campania e nel resto d'Italia, dopo una lunga due giorni di voto. Via agli scrutini: si parte con quello per il Referendum Costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari. A seguire quello per le Regionali. Per lo spoglio delle Comunali, invece, appuntamento direttamente alle 9,00 di martedì.

NapoliToday seguirà le operazioni di spoglio con aggiornamenti minuto per minuto.

LA DIRETTA

16,40 - Affluenza alle urne, i dati definitivi per la città di Napoli: sotto il 50% sia per il Referendum che per le Regionali (I DATI DEFINITIVI)

16,10 - Spoglio Referendum, si va verso una netta affermazione del Sì a livello nazionale ed in particolare al Sud

15,46 - "Non è possibile commentare il dato ora, ma possiamo invece dire che l'affluenza, in Campania, è stata migliore del previsto, tenuto conto dell'emergenza coronavirus". Lo dice all'AdnKronos il deputato campano della Lega, Gianluca Cantalamessa, dopo i primissimi dati degli exit poll sul voto regionale

15,43 - Lanzotti (FI): "Bisogna prendere atto del risultato elettorale se di queste proporzioni. Era evidente che fosse in salita il percorso. Hanno inciso le discordanze di opinione nel centrodestra. Dobbiamo ricostruire guardando alle prossime Amministrative, vedendo cosa c'è di buono. Attendiamo l'esito dello spoglio dei seggi", spiega a NapoliToday il forzista.

15,35 - Fedeli (Pd) all'Adnkronos: "De Luca in Campania ha avuto grande capacità di aggregare"

15,30 - Instant Poll Regionali Campania (Agenzia Quorum-Youtrend per SkyTg24): De Luca oltre il 50%

15,15 - Tendenze La 7 su Regionali Campania: per De Luca più voti di Caldoro e Ciarambino insieme (LE TENDENZE)

15,05 - Primi exit poll Rai: De Luca in netto vantaggio (I DATI E LE FORCHETTE)

15,01 - Via allo spoglio: si parte con gli scrutini delle schede del Referendum Costituzionale

15,00 - Seggi chiusi

Elezioni Regionali Campania, la ripartizione dei seggi

Il Consiglio Regionale si compone di 50 consiglieri eletti nelle rispettive circoscrizioni elettorali delle 5 province campane, così ripartiti:

- 27 consiglieri per la circoscrizione di Napoli

- 9 consiglieri per la circoscrizione di Salerno

- 8 consiglieri per la circoscrizione di Caserta

- 4 consiglieri per la circoscrizione di Avellino

- 2 consiglieri per la circoscrizione di Benevento

I consiglieri vengono eletti con criterio proporzionale, sulla base delle liste circoscrizionali provinciali con applicazione di un premio di maggioranza legato al Presidente eletto. In virtù del premio di maggioranza, le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio. Nel calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio non è conteggiato il seggio che spetta al Presidente eletto.

Referendum Costituzionale, non serve il quorum

Per la validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza che per il referendum abrogativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità; non si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l'esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

Elezioni Comunali, attesa in 28 comuni nel napoletano

Sono ben 28 i comuni andati al voto nel napoletano. 18 sono sopra i 15mila abitanti. Tra questi spicca Giugliano in Campania, che con i suoi oltre 120mila abitanti è il comune non capoluogo di provincia con il maggior numero di abitanti in Italia.

Questo l'elenco completo: Caivano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casamarciano, Casandrino, Casavatore, Ercolano, Frattamaggiore, Giugliano, Grumo Nevano, Lacco Ameno, Mariglianella, Marigliano, Massa Lubrense, Monte di Procida, Mugnano, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Pompei, Procida, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Paolo Bel Sito, Sant'Anastasia, Saviano, Sorrento, Terzigno.

Lo spoglio per le Comunali prenderà il via martedì mattina a partire dalle ore 9,00.