Elezioni Regionali Campania 2020, Ciarambino: "Ho perso contro una star del Covid"

Valeria Ciarambino si è presentata davanti alle telecamere dopo le 20.30, quando la sconfitta del Movimento 5 Stelle era già chiara da tempo. Un passo indietro per i grillini rispetto a cinque anni fa, quando fecero registrare il 17 e passa per cento. Oggi, i pentastellati si fermano intorno al 12 per cento. "Il nostro ruolo sarà quello di incidere. Faremo opposizione in maniera responsabile e intransigente. Vogliamo ottenere risultati per i campani. Abbiamo subito per cinque anni l'ostruzionismo della maggioranza. Ho combattuto contro un candidato trasformato in una star dall'emergenza Covd".

(Montaggio di Massimo Romano)