Apre il primo B&B dove puoi gustare la pizza direttamente in camera: ecco dove si trova

A Napoli, in pieno centro, arriva Lucignolo Room. Parliamo del primo B&B dove sarà possibile gustare la propria pizza direttamente in camera. L'idea è di Pino Celio della pizzeria Lucignolo Bellapizza che punta ad unire comfort e gusto.

Un'esperienza unica e un servizio di grande qualità rivolto anche a tutti i turisti che dopo aver visitato la città - a spasso per le caratteristiche vie e i quartieri della stessa - potranno usufruire di tutti i comfort esclusivi di Lucignolo Room.

Comfort che si aggiungono alla possibilità, come detto, di degustare un'ottima pizza, ma anche le pietanze classiche della tradizione partenopea. Il B&B si trova in via Palermo, 30 , nei pressi della sede storica di Lucignolo Bellapizza.