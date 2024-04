Peppe Di Napoli torna a casa: "Ho fatto una radiografia. Ecco come sto" - VIDEO

Peppe Di Napoli è tornato a casa. Il pescivendolo più amato dei social, nei giorni scorsi, ha lasciato l'Isola dei Famosi per problemi fisici non gravi. Appena è tornato a Napoli, Peppe ha registrato un video sul Lungomare, aggiornado tutti sulle sue condizioni.

Sono tornato a casa mia. L'Honduras è bello, ma Napoli è un'altra cosa. L'aria di Napoli già mi ha cambiato. Grazie a tutti per esservi preoccupati per me. L'anca tutto bene. Ho fatto una radiografia e sta un po' spostata, ma tutto bene. Anche il piede tutto bene. Grazie per avermi sostenuto. Voglio bene a tutta Napoli. Voglio bene anche tutta l'Italia, ma Napoli è la mia vita", ha detto Peppe.