De Magistris: "Io avevo una macchina scassata, a Manfredi ho consegnato una Ferrari"

"Nel 2011 il Pd mi consegnò una macchina scassata, una città piena di rifiuti. Io ho consegnato a Manfredi una Ferrari che lui non sa guidare". Luigi de Magistris usa una metafora automobilistica per attaccare Gaetano Manfredi e la sua amministrazione della città. L'ex sindaco di Napoli è stato ospite nella redazione di NapoliToday e non ha lesinato colpi proibiti all'attuale primo cittadino. A partire dalla gestione del turismo.

"Io ho sempre creduto nel boom turistico di Napoli - ha spiegato - Abbiamo portato la Coppa America, la Coppa Davis e tante altre iniziative che hanno risollevato il nome di Napoli nel mondo. Ma il turismo è un fenomeno che va governato, altrimenti può diventare un problema. Per questo motivo, avevamo iniziato ad avviare azioni come la limitazione delle strutture recettive. L'impressione è che Manfredi non stia governando né la turistificazione, né la gentrificazione che sta espellendo i napoletani dal centro storico. Se non si affronta subito il tema, il successo della città potrebbe finire. Inoltre, il turismo si governa con i servizi. Servizi che a me non sembrano migliorati, nonostante i soldi di cui ora il Comune può godere".

L'Amministrazione Manfredi ha fatto ricorso al rapporto pubblico-privato per diverse iniziative, dalla cessione del patrimonio pubblico alla gestione di alcuni beni comuni. Una pratica che de Magistris critica aspramente: "Il rapporto pubblico-privato non è il male, lo abbiamo percorso anche noi. Ma a quel tempo era il Comune che manteneva la gestione, con una visione a favore di cittadino. Questa Giunta ha quattro pensieri: Napoli Est, Bagnoli, piano regolatore e svendita del patrimonio. Mettere mano al piano regolatore vuol dire speculare per far arricchire qualcuno. Sostenere che a Bagnoli possa bastare una bonifica 'pezzotta' vuol dire cancellare anni di lotta che abbiamo fatto per la salute dei cittadini. Sta svendendo la città, ma chi c'è dietro? Io sono preoccupato, anche perché il sindaco non ha chiarito alcuni aspetti. Quando era rettore è stato condannato a restituire 210mila euro per attività che non avrebbe potuto svolgere: chi erano le persone che hanno versato queste somme? Aspetto ancora una risposta".