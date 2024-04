De Magistris: "Pronto a candidarmi alla Regione o al Comune"

Ne parla da diversi mesi, ma ogni volta che torna sull'argomento sembra sempre più convinto. Dopo aver rinunciato alla candidatura alle elezioni europee, Luigi de Magistris sta pianificando il suo ritorno. Non necessariamente al Comune di Napoli, perché il suo occhio è caduto anche sulla Regione Campania. Dopotutto, è anche una questione di tempi e il nuovo governatore sarà scelto nel 2025, un anno prima rispetto al rinnovo del Consiglio comunale.

"Se si votasse tra tre mesi io sarei già in campagna elettorale. - afferma l'ex primo cittadino, ospite della redazione di NapoliToday - non è stato facile rinunciare all'offerta di candidarmi avanzata da Michele Santoro alle Europee. Però voglio rimanere concentrato sulla città e sulla Campania, perché non mi piace la piega che si sta prendendo da un punto di vista politico. Quindi, posso dire di essere molto interessato e che con il mio gruppo ci stiamo ragionando. Qualora questa eventualità dovesse verificarsi lo faremo sempre partendo dal basso, nel nostro stile, con i comitati, le associazioni, i cittadini. Poi, dobbiamo vedere come andrà il patto Pd-5 Stelle, perché io ritengo che nel Movimento ci siano molte affinità con il nostro pensiero".

Con Vincenzo De Luca ha sempre avuto un pessimo rapporto, ma sull'ipotesi di un terzo mandato non chiude la porta: "Da un punto di vista ideologico, non sono contrario al terzo mandato per sindaci e governatori. E' che preferirei sempre un ricambio più frequente, però se sono votati dai cittadini è perché hanno governato bene".

Ultimamente, de Magistris ha debuttato anche a teatro con "Istigazione a sognare" uno spettacolo in cui "...unisco due mie esperienze: quella di magistrato e quella di sindaco". Dal mese di maggio tornerà in tour con la produzione de Il Fatto Quotidiano, a partire dal 22 al Teatro Tor Bella Monaca di Roma.