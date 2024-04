De Luca sui Campi flegrei: “Musumeci è una persona perbene ma fa propaganda”

"Musumeci è una persona perbene, magari poi fa un po' di propaganda perché si vota a Bacoli, dove va nella stessa giornata in cui abbiamo fatto l'esercitazione per la Protezione civile". Lo ha spiegato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo ai cronisti che, a margine dell'evento "La Napoli che verrà", a Palazzo Partanna, gli chiedevano di commentare recenti dichiarazioni del ministro della Protezione civile Nello Musumeci. Il ministro, in occasione di un incontro a Bacoli promosso dal candidato sindaco di centrodestra, aveva detto, in relazione al blocco dei fondi sviluppo e coesione, "se si gridasse di meno e si dialogasse di più, forse riusciremmo tutti a trarne vantaggio".

"Chi è che grida?", ha proseguito De Luca, aggiungendo che "la Regione ha il ruolo di aggiornare il piano di sicurezza, e noi lo abbiamo fatto in modo particolare per quanto riguarda la sanità. Per quanto riguarda i trasporti, invece, se viene Musumeci bisogna ricordargli che ci sono 60 milioni di euro della Campania che sono bloccati e servono per le vie di fuga dei Campi Flegrei. Quindi, anche per quell'area, il fatto che non si sia approvato il piano che la Regione Campania ha presentato l'11 ottobre al governo nazionale è una cosa vergognosa. Altro che gridare e non gridare: soldi, perché fino ad ora abbiamo avuto molte testimonianze di fede, molti esercizi spirituali, ma non è arrivato un euro".