Veryesasy, interviene Borrelli e fa saltare il concerto

La notizia è stata confermata ieri dallo stesso Francesco Emilio Borrelli. Il Teatro Troisi di Napoli non ospiterà il concerto dei tiktokers Very e Sasy.

L'evento aveva generato una certa indignazione sui social, da lì la decisione del deputato di sollevare la questione alla direzione del teatro che ha riconsiderato la sua scelta e ha annullato lo spettacolo.

Sulla pagina di Francesco Emilio Borrelli in molti si sono complimentati con lui per l'intervento, così come molti fan di Veryesasy stanno protestando.