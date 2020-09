Elezioni Regionali e Referendum 2020, a Napoli affluenza sotto il 50%

Affluenza sotto il 50% a Napoli sia per il Referendum Costituzionale che per le Regionali in Campania. Questi i dati definitivi sull'affluenza alle urne nella città partenopea.

Per quanto riguarda il Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, nel capoluogo campano ha votato il 48,74%.

46,10%, invece, il dato di affluenza per quanto riguarda le consultazioni Regionali.

