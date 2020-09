Regionali, Lanzotti (FI): "Dobbiamo prendere atto del risultato e pensare alle amministrative"

"Bisogna prendere atto del risultato elettorale se di queste proporzioni. Era evidente che fosse in salita il percorso. Hanno inciso le discordanze di opinione nel centrodestra. Dobbiamo ricostruire guardando alle prossime Amministrative, vedendo cosa c'è di buono. Attendiamo l'esito dello spoglio dei seggi", spiega Stanislao Lanzotti, commissario cittadino di Forza Italia sugli instant poll che vedono in netto vantaggio De Luca come presidente della Regione.