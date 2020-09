Regionali, Migliore (Italia Viva): "Progetto De Luca vince. Coi 5 Stelle matrimonio innaturale"

Sono solo exit poll, ma in Campania a forbice è già così ampia che la vittoria di Vincenzo De Luca appare scontata. Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva, parla di "...grande successo del progetto riformista creato attorno al governatore uscente. Siamo molto sodisfatti, il nostro è un partito nuovo che si presenta alle regionali per la prima volta. Tutto ciò che viene è in più, ma siamo convinti di fare un buon risultato. Alleanza con i 5 stelle? E' un matrimonio innaturale, al Governo l'alleanza è dettata da un'emergenza. Per noi, il rapporto con i grillini è solo occasionale".