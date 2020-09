Elezioni Regionali Campania 2020, primi exit poll Rai: De Luca in netto vantaggio

Primi exit poll Rai realizzati dal Consorzio Opinio Italia sulle Elezioni Regionali in Campania. De Luca in netto vantaggio secondo i primi dati diffusi dallo specialista Antonio Noto.

Queste le forchette:

De Luca 54 - 58%

Caldoro 23 - 27%

Ciarambino 10,5 - 14,5%

Granato 1 - 3%

Elezioni Regionali Campania, la ripartizione dei seggi

Il Consiglio Regionale si compone di 50 consiglieri eletti nelle rispettive circoscrizioni elettorali delle 5 province campane, così ripartiti:

- 27 consiglieri per la circoscrizione di Napoli

- 9 consiglieri per la circoscrizione di Salerno

- 8 consiglieri per la circoscrizione di Caserta

- 4 consiglieri per la circoscrizione di Avellino

- 2 consiglieri per la circoscrizione di Benevento

I consiglieri vengono eletti con criterio proporzionale, sulla base delle liste circoscrizionali provinciali con applicazione di un premio di maggioranza legato al Presidente eletto. In virtù del premio di maggioranza, le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio. Nel calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio non è conteggiato il seggio che spetta al Presidente eletto.