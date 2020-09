Amministrative 2020, lo spoglio nei 28 comuni al voto nel napoletano | DIRETTA

Sono 28 i comuni in provincia di Napoli andati alle urne domenica 20 e lunedì 21 anche per le Amministrative. Spoglio al via questa mattina. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 4 ottobre.

NapoliToday seguirà una lunga diretta tutti i risultati, con aggiornamenti in tempo reale:

LO SPOGLIO IN DIRETTA

COMUNE SEZIONI SCRUTINATE % CANDIDATO 1 % CANDIDATO 2 ELETTO SINDACO Caivano 0 su 31 Calvizzano 0 su 10 Cardito 0 su 18 Casalnuovo 0 su 42 Casamarciano 0 su 3 Casandrino 0 su 12 Casavatore 0 su 21 Ercolano 0 su 47 Frattamaggiore 0 su 35 Giugliano 0 su 100 Grumo Nevano 0 su 15 Lacco Ameno 0 su 4 Mariglianella 0 su 7 Marigliano 0 su 24 Massa Lubrense 2 su 13 Staiano 40,53 Balducelli 36,73 Monte di Procida 0 su 13 Mugnano 0 su 32 Poggiomarino 0 su 17 Pomigliano 0 su 40 Pompei 0 su 24 Procida 0 su 12 San Gennaro Vesuviano 0 su 11 RUSSO San Giorgio a Cremano 0 su 54 San Paolo Bel Sito 0 su 3 Sant'Anastasia 0 su 29 Saviano 0 su 16 Sorrento 0 su 19 Terzigno 0 su 17

10,45 - La prima sezione ufficialmente scrutinata arriva da Massa Lubrense: in testa Staiano