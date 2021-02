Il Napoli cerca il riscatto contro l'eterna rivale, tante le assenze per gli azzurri: nella Juve gioca Chiellini

Non saranno della partita: Demme, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Mertens e Manolas. Out per la Juve invece Arthur, Dybala e Bonucci

Al Diego Armando Maradona, il Napoli sfida alle ore 18 la Juventus. Le due squadre, che ancora devono recuperare la partita di andata, si giocano molto: i bianconeri sono terzi in classifica con 42 punti e non possono perdere terreno dalla capolista Milan e i padroni di casa, dopo diversi risultati altalenanti, sono solamente sesti a 37. Sfida nella sfida tra Pirlo e Gattuso, grandi amici e compagni per tanti anni nel Milan e in nazionale.

A Napoli le due squadre si sono affrontate 74 volte: gli azzurri hanno vinto in 24 occasioni mentre i bianconeri in 23. Sono 27 invece i pareggi. Tante le assenze tra gli azzurri, mancheranno infatti Demme, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Mertens e Manolas. La partita sarà trasmessa sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite), oltre che in streaming su Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

L'arbitro

Sarà l'arbitro Doveri di Roma a dirigere Napoli-Juventus. Assistenti saranno Giallatini e Preti. IV Uomo Calvarese. Al Var ci sarà Valeri, assistito da Bindoni.