Bagnoli, de Magistris: "Lì si può realizzare quel centro sportivo del Napoli che manca da tanto tempo in città"

Nel corso di una lunga intervista nella redazione di NapoliToday, l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha parlato anche di Bagnoli e dell'ipotesi di costruzione di un nuovo stadio o della realizzazione del nuovo centro sportivo del calcio nella zona.

"Sull'ipotesi di costruire un nuovo stadio a Bagnoli ho delle perplessità innanzitutto sulla tempistica, perchè lì prima di alcuni anni è impensabile fare la bonifica, salvo che fai la bonifica 'pezzotta', ovvero a metà. Ma a quel punto poi la salute dei cittadini dove va? Noi abbiamo fatto una battaglia su questo. La conquista della bonifica integrale è stato qualcosa di storico. C'è poi un problema sismico. Quella di Bagnoli è una delle zone più sismiche d'Italia. Credo, quindi, che lì sia molto difficile che si possa fare uno stadio. Inoltre c'è da sottolineare un'altra cosa che stanno dimenticando tutti: noi avevamo approvato un bando internazionale per la nuova Bagnoli in cui non è previsto uno stadio. Secondo me quello che si potrebbe fare, essendo previsti centri sportivi, è realizzare anche un centro sportivo del calcio Napoli, che manca in città da tanto tempo. Quello si può fare. Per quanto riguarda lo stadio, invece, ci sono altre zone più concretamente fattibili dove si può fare qualcosa rispetto a Bagnoli", ha spiegato l'ex primo cittadino partenopeo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(video intervista di Massimo Romano/NapoliToday)

L'incontro a Roma su Bagnoli: ipotesi nuovo stadio più lontana

Nella giornata di martedì si è svolta a Roma, presso la sede del ministero per il Sud, una riunione a cui hanno partecipato il ministro per le politiche di coesione e per il Sud Raffaele Fitto, l'amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in qualità di commissario governativo di Bagnoli e il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis.



All'esito del tavolo - informa in una nota il ministero - si è convenuto sulla necessità di effettuare delle verifiche tecniche sulla realizzazione di opere all'interno del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e allo stesso tempo di verificare l'opportunità di intervenire sullo stadio Maradona.