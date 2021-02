Insigne, 100 gol con la maglia del Napoli: "Sul rigore ero sereno"

Serata da ricordare per Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha festeggiato con il gol vittoria sulla Juventus le 100 reti con la maglia del Napoli: "E' una grande emozione, da napoletano è un orgoglio e spero di farne ancora altri. La dedica è per mia moglie perchè domani è San Valentino. Poi al mister e ai nostri tifosi, che in questo periodo stanno soffrendo. Spero che questa vittoria ci possa aiutare ad avere quella continuità che in questa stagione ci sta un po' mancando", ha spiegato a Sky Sport a fine partita.

L'attaccante napoletano si è messo anche definitivamente alle spalle l'errore dagli undici metri in Supercoppa: "Sul rigore ero sereno perchè ho la fiducia dei miei compagni e dell'allenatore. Quello mi basta. Dispiace per quello che è successo in Supercoppa, ma ho messo una pietra sopra perchè se penso agli errori non vado più avanti", ha aggiunto Insigne.