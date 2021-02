Pirlo: "Rigore del Napoli dubbio. Non so se a noi lo avrebbero dato"

La sconfitta contro il Napoli brucia e molto ad Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus non ha nascosto tutto il suo nervosismo per il k.o. contro gli azzurri durante la sua intervista a Sky Sport al termine del match, soffermandosi a lungo, anche con alcune imprecisioni, sull'arbitraggio di Doveri.

"Non abbiamo mai subìto un tiro in porta e abbiamo perso per un episodio dubbio. Se uno allarga le mani con il pallone in mano al portiere (ma il pallone tra le mani di Sczesny arriverà dopo che Chiellini aveva già colpito Rrahmani, n.d.r.), ogni contatto sarebbe rigore dappertutto. Volevo vedere se fosse successo a noi un episodio del genere. Ci sarebbero state molte più polemiche, e non so se ci sarebbe stato dato questo rigore. Se non ammonisce il portiere durante la partita, quello continua a perdere tempo, ho chiesto questo chiarimento. C’è stato anche l'episodio dubbio sulla doppia ammonizione di Di Lorenzo. Non voglio parlarne però, succede che contro la Juventus degli episodi vengano letti diversamente perché siamo sempre sulla bocca di tutti. Noi guardiamo avanti", ha affermato l'allenatore bianconero.