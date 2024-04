Napoli-Roma, Calzona: "Non voglio finire così. Ai giocatori ho chiesto una cosa"

"Io non ci sto a finire quest`annata travagliata in un modo simile. Mi auguro che venga fuori da parte di tutti l'orgoglio perché affrontiamo un avversario in forma". Parola di Francesco Calzona che, per la prima volta da quando siede sulla panchina del Napoli, ha tenuto una conferenza stampa che precede una partita di campionato. Anche se, come sottolineato dalla società, non si tratta della classica presentazione ma di un confronto di medio-termine, promosso dall`allenatore stesso che ha voluto dialogare con la stampa.

"Non bisogna fare paragoni col Napoli dell`anno scorso che è stato qualcosa di eccezionale. Il confronto va fatto con ciò che abbiamo visto durante questa stagione. Siamo migliorati molto rispetto a prima, siamo la squadra che gioca più palloni nell`area avversaria, abbiamo aumentato il possesso palla anche se spesso è sterile. Ci sono anche numeri negativi, come i gol presi, in cui siamo peggiorati. Però preferisco non parlare troppo del mio lavoro prima della fine del campionato, se dovessi aver lavorato male non avrò problemi a dirlo pubblicamente".

L'analisi parte dalla sconfitta di Empoli: "Il risultato di Empoli ha significato molto. Abbiamo creato tanto e difeso male, ma è venuto fuori anche qualche problema offensivo che mi ha preoccupato perché siamo stati sempre molto pericolosi. I giocatori erano abbattuti a inizio settimana e siamo partiti sottotono, ma abbiamo il dovere di lavorare per migliorare la situazione e finire il campionato nel miglior modo possibile. Lo dobbiamo alla città. Oggi è tornato l'entusiasmo giusto. Ci dobbiamo prendere le responsabilità e poiché io alleno la squadra è giusto che sia il primo a farlo ma lo devono fare anche i giocatori, sono loro che vanno in campo a parte Mazzocchi, Dendoncker e Natan che sono stati impiegati poco".

Un periodo difficile. "Ci sono dei problemi e l`ha detto anche il presidente, qualche processo di costruzione non è andato nel modo giusto. I sostituti di Lozano, Kim ed Elmas non hanno inciso molto ma non è tutta colpa loro ovviamente, è stata una stagione particolare. Mi aspettavo di trovare qualche problema in meno, una volta arrivato mi sono reso conto che la situazione era più grave. È un momento in cui le cose non vanno bene e dobbiamo conviverci. Non mi disturbano le notizie che sento sul futuro del Napoli, perché è normale che il mio lavoro venga messo in discussione. Lo stesso vale per i calciatori. Abbiamo buttato via delle occasioni per tornare in corsa per la Champions, in questo momento non siamo in grado di fare progetti e possiamo pensare soltanto partita dopo partita. Siamo nella condizione che il nostro futuro non dipende unicamente da noi. Ho chiesto ai giocatori di pensare soltanto alla prossima gara e vedremo cosa succederà". (AskaNews)

Il rendimento così alterno ha suggerito un piccolo ritiro, prima di affrontare la Roma domenica. "È stata una scelta concordata con la società, perché a volte anche stando lontani dalla famiglia ci si può rendere conto che in questo momento non siamo all'altezza sotto tanti punti di vista. Non deve essere vista come mossa punitiva, ma produttiva". Ora la Roma: "Della Roma mi preoccupano tante cose. De Rossi ha portato punti e gol, ne segnano almeno due a partite e sono tra le formazioni migliori sulle palle inattive. Però ritengo che se facciamo una partita da Napoli anche noi abbiamo le nostre armi. Dobbiamo evitare di farli verticalizzare per vie centrali. I giallorossi sono in salute, hanno obiettivi importanti. Sarà una gara difficile, ma indipendentemente dall`avversario ci dobbiamo ritrovare per uscire da questa situazione che non piace a nessuno. Voglio vedere la prestazione, ci deve essere. In entrambe le fasi di gioco. Dobbiamo rincorrere gli avversari con rabbia, siamo mancati in termini di carattere. Con la prestazione poi arrivano anche i risultati, ci manca la voglia di non prendere gol".

Calzona ha lanciato messaggi di comprensione nei confronti dei sostenitori delusi. "Non ho parole da dire ai tifosi: sono presenti sempre in casa e in trasferta, è inutile chiedere il loro sostegno perché siamo noi a dover scatenare questa voglia. Mi disturba molto deluderli con prestazioni opache".