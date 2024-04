L'ex azzurro dal Qatar: "Da ciò che mi han detto, la famiglia Al Thani sarebbe felice di investire nel Napoli"

"Ormai vivo in Qatar da 18 anni, da quando ho lasciato l'Italia. Parlando di possibili investimenti dal Qatar nel Napoli, da parte dello stesso gruppo che possiede il Psg, io spero sia una cosa fattibile. Parlando con amici qui, mi han detto che la famiglia Al Thani sarebbe molto felice di poter far parte del progetto Napoli". A dirlo è stato Fabio Cesar Montezine, ex centrocampista del Napoli e della nazionale del Qatar, parlando ad Azzurro Time su Crc.

"Non sono notizie dirette dalla famiglia reale, ma da alcuni amici che sono prossimi a loro e che sanno un po' degli investimenti che vogliono fare nel calcio e in Europa. E mi han detto che sarebbero felici di farlo nel Napoli. Credo che quando il Napoli è venuto a giocare qui la finale di Supercoppa Italiana, si sia stretto un po' il rapporto con De Laurentiis", ha aggiunto l'ex azzurro.