Osimhen, dalla Francia: "Nessun accordo con il Napoli, il Psg terrà Ramos e Kolo Muani"

Il futuro di Victor Osimhen sarà uno dei grandi punti interrogativi del calciomercato estivo del Napoli. L'attaccante ha un ingaggio pesante e una clausola rescissoria molto elevata e sono pochissimi i club che possono permettersi di portare a compimento un'operazione così dispendiosa dal punto di vista finanziario, seppur vantaggiosa sotto il profilo tecnico.

Da tempo, ormai, il nome del centravanti nigeriano viene accostato con insistenza al Paris Saint Germain. Dalla Francia, però, Rmc Sport riferisce che, però, non c'è alcun accordo tra il club transalpino e quello partenopeo per il trasferimento del giocatore sotto la Tour Eiffel per la prossima stagione. Nonostante l'interesse per l'ex Lille, infatti, i parigini sembrerebbero al momento intenzionati a tenere in attacco sia Goncalo Ramos che Kolo Muani, per i quali sono stati fatti investimenti ingenti meno di un anno fa.

L'ipotesi contropartita tecnica

Proprio in virtù della problematica evidenziata da Rmc Sport, NapoliToday lo scorso 16 aprile aveva spiegato come la pista più percorribile per vedere Osimhen alla corte di Luis Enrique potrebbe essere quella di un affare che comprenda una parte economica (nell'ordine di circa 50 milioni di euro) più una contropartita tecnica come il portoghese Goncalo Ramos.

Il portoghese è un profilo che il Napoli ha seguito in passato e che rientra nei parametri tecnici, di età e di prospettiva futura del club di De Laurentiis. Si tratterebbe di un calciatore che compirà 23 anni il prossimo 20 giugno e con ampi margini di crescita, che andrebbe a risolvere anche nell'immediato il problema della sostituzione del nigeriano. L'ostacolo, però, è rappresentato dall'ingaggio dell'ex Benfica (circa 5.5 milioni di euro netti a stagione), in contrasto con la possibile 'spending review' che il club azzurro potrebbe operare sul monte salari in virtù della mancata partecipazione alla prossima Champions League.