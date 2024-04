Il Napoli può perdere Kvara: agente in città, lo vuole il Barcellona

Khvicha Kvaratskhelia l'anno prossimo potrebbe non giocare nel Napoli. Lo sostiene la Gazzetta dello Sport, secondo la quale la permanenza del georgiano al Napoli "non è mai stata così in discussione" come in questi giorni.

Mamuka Jugeli, agente del talento del Napoli, la settimana prossima sarà in città per incontrare Aurelio De Laurentiis. Il procuratore potrebbe presentare al presidente del Napoli la possibilità di una cessione al Barça, anche perché la distanza tra le parti in termini d'ingaggio è ampia: il Napoli offre al massimo 4 milioni l'anno, l'entourage del ragazzo (tra i meno pagati in rosa, 1,5 milioni l'anno) pare ne chieda 5.

Xavi intanto è rimasto sulla panchina blaugrana e non ha mai nascosto di stimare moltissimo l'attaccante napoletano. La situazione potrebbe chiarirsi nei prossimi giorni.