Doppio infortunio in casa Napoli: le condizioni di Ospina e Lozano

L'impressionante e sfortunata sequenza di infortuni non si arresta in casa Napoli. Gennaro Gattuso, infatti, rischia ora di perdere anche Ospina e Lozano per le prossime partite.

Il portiere colombiano, che si è infortunato durante il riscaldamento, ha riportato un risentimeno all'adduttore della coscia destra.

L'attaccante messicano, infortunatosi nel finale del match contro la Juventus, ha accusato, invece, un risentimento alla coscia destra.