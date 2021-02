Gattuso e il nuovo look: "Ecco cosa è successo. Sembro Lando Buzzanca nei film anni 70!"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha commentato il match vittorioso contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo sofferto tanto e forse la Juve meritava qualcosa in più. Abbiamo fatto la partita che serviva. Questa è una grande vittoria, ci voleva per il morale. Ora speriamo di recuperare qualche giocatore perché così' 'siamo corti'. Mi sarebbe piaciuto giocarmi tutto il campionato con la squadra al completo".

"Gli abbracci dei ragazzi a fine partita? Mai avuto dubbi sulla loro fiducia, anzi c'è sempre stata la sensazione che la squadra mi ascolti durante la settimana. Ora andiamo avanti, poi vediamo cosa succederà. Messaggi per qualcuno? Nessuno, l'allenatore deve essere giudicato. Non mi piace solo quando mi si attacca a livello personale. Qualcuno pensa che sono scarso o non idoneo per allenare il Napoli? Sono grande e vaccinato e riesco a sopportare tutto", ha aggiunto l'allenatore azzurro.

Chiusura sul nuovo look: "Non volevo andare dal barbiere perchè parla troppo e ho deciso di fare da solo. Mi sono fatto prestare il rasoio da Valerio Fiori. Ho fatto subito un buco e potete immaginare poi il resto. Sembro Lando Buzzanca nei film anni 70!".