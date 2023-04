Serie D/Girone H - La Puteolana cade ancora al Conte: il Brindisi vince e mette i Diavoli Rossi nei guai

Diciottesima sconfitta in campionato e retrocessione sempre più vicina. Alla Puteolana di Salvatore Marra, dopo la sconfitta casalinga contro il Brindisi, serve un vero e proprio miracolo sportivo per evitare il ritorno in Eccellenza. Subito grande aggressività da parte dei pugliesi che riescono a trovare la via della rete con Sirri, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo la segnalazione dell’assistente. Ospiti che restano arrembanti e si rendono pericolosi con Diouf al 10’. Passano due minuti e si sblocca il risultato. Angolo battuto da Maltese che pesca Sirri: questa volta la deviazione del calciatore è vincente e regolare per il vantaggio biancazzurro. I Diavoli Rossi accusano il colpo e rischiano sull’iniziativa di Opoola al quarto d’ora e sulle occasioni al 17’ e al 20’ di Dammacco. Al 22’ c’è il raddoppio del Brindisi: Dammacco si fa trovare pronto sulla ribattuta e di destro insacca. Soltanto alla mezz’ora i flegrei provano ad impensierire Vismara con uno stacco di Haberkon che finisce di poco sul fondo. Al 39’, su situazione da corner, Avella trova la zampata giusta per riaprire la partita del Conte. Il secondo tempo si apre con una conclusione centrale di Rimoli, Vismara neutralizza senza problemi. Al 56’ il portiere pugliese si oppone a D’Ancora, tre giri di lancette più tardi Diouf spreca una buona occasione. Al 65’ discesa sulla destra e tentativo di Valenti, Pirone risponde: sulla ribattuta D’Anna scivola al momento dell’impatto. Non mancano le occasioni anche nelle schermaglie conclusive, il Brindisi non sfrutta le praterie mentre la Puteolana sfiora il pareggio con D’Ancora allo scadere. Poco altro da segnalare nel recupero, al triplice fischio i Diavoli Rossi vanno ko.

Il tabellino

Puteolana: Pirone, D’Ascia, Avella, Grieco (53’ D’Ancora), Haberkon (62’ Letizia), Amelio, Caliendo, Cappa (53’ Catinali), Mignogna, Rimoli, Rabbeni (60’ Guarracino). A disposizione: Sodani, Escobar, Cacciuottolo, Colaci, Letizia, Raucci. Allenatore: Salvatore Marra

Brindisi: Vismara, Gorzelewski, Dammacco (58’ Ceesay), D’Anna (77’ Triarico), Valenti, Diouf (75’ Santoro), Malaccari, Opoola, Sirri, Di Modugno, Maltese. A disposizione: Esposito, Rossi, Felleca, De Rosa, Mancarella. Allenatore: Ciro Danucci

Arbitro: Francesco Gai di Carbonia

Marcatori: 12’ Sirri (B), 22’ Dammacco (B), 39’ Haberkon (P)

Ammoniti: D’Ancora, Rimoli (P), Opoola, Ceesay (B)