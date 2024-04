Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio "litigano" per il conto: le immagini diventano virali - VIDEO

Sui social è diventato virale un video che ha come protagonisti Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio. I due noti cantautori partenopei, come mostrano le immagini, "litigano" per chi deve pagare il conto al ristorante. "Oggi è lunedì, devi pagare tu", dice Nino aprendo il dibattito. Poi, rivolgendosi al cameriere, continua: "Allora, abbiamo deciso che il lunedì paga lui e io pago il martedì quando state chiusi". La simpatica gag, diffusa dal ristorante "Tenimmece Accussì" di Casalnuovo, è diventata subito virale, come detto. Tanti i commenti, infatti, dei fan divertiti.