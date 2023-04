Serie D/Girone I - La Mariglianese passa sul campo del Lamezia Terme: Schena tiene viva la speranza salvezza

Vittoria di platino per la Mariglianese che s’impone di misura sul campo del Lamezia Terme, capovolge il pronostico della vigilia e conquista tre punti che tengono viva la speranza della permanenza nella categoria. La rete di Schena decide il match allo Stadio Guido D’Ippolito, i biancazzurri agganciano la Cittanovese all’ultima posizione e si trovano a meno sei dalla zona playout.

La cronaca si apre con le fasi di studio tra le due formazioni, i padroni di casa gestiscono il possesso anche per l’intenzione di conquistare punti per restare in corsa in ottica playoff. La prima conclusione è di Terranova al 9’ con una punizione che finisce alta sopra la traversa. A metà frazione ancora Terranova ci prova con un tiro neutralizzato da Cappa. Biancazzurri che si portano in avanti poco più tardi con una giocata dalla distanza da parte di Garritano, la traiettoria disegnata è imprecisa. Stesso esito per Addessi sul capovolgimento di fronte al 28’, mentre Morana al 35’ spaventa il pacchetto arretrato ospite con un tiro ravvicinato di un soffio sul fondo. Trascorrono pochi secondi e, quasi a sorpresa, i campani sbloccano la sfida con Schena: il numero 9 si fa trovare pronto all’appuntamento col gol e porta in vantaggio i suoi. Al ritorno in campo dopo l’intervallo, buona opportunità per Monteleone che di testa manda fuori. Stesso esito per Silvestri nello stacco al 69’, mentre Addessi sfiora il pareggio al 71’: salvataggio sulla linea per i napoletani. Al 75’ Massaro ci prova da fuori area, ma la parabola è sbagliata. Nel finale sale in cattedra ancora il numero 11 locale che prima impegna Cappa con un’incornata e poi fa tremare i biancazzurri con una traversa al 93’.

Il tabellino

Lamezia Terme: Mataloni, Miliziano (84’ Kanoute), Silvestri, Cadili, De Luca (70’ Borgia), Maimone (80’ Vasilj), Cristiani (70’ Niakate), Alma, Morana (46’ Monteleone), Addessi, Terranova. A disposizione: Martino, Zulj, Nemia, Graziano. Allenatore: De Luca

Mariglianese: Cappa, Massaro, Ciaravolo, Petruccelli (85’ Giordano), Piscopo, Monteleone, Ferraro (64’ Fiorillo), Garritano, Schena (87’ Cacciottolo), Maydana, Oliva. A disposizione: Lesta, Barisone, Corbisiero, Saporito, Bacio Terracino, Esposito. Allenatore: Polverino

Arbitro: Testai’ di Catania

Marcatori: 36’ Schena (M)

Ammoniti: Silvestri, Alma, Vasilj (L), Ferraro, Maydana (M)