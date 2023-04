Serie D/Girone H - Allegra salva l'Afragolese: con il Matera termina 1-1

Un punto che evita la seconda sconfitta in pochi giorni. L’Afragolese, dopo la separazione da Bitetto e decisa a continuare con mister Buono in panchina per il finale di stagione, raccoglie un pareggio sul campo del Matera. Partita che regala emozioni soprattutto nel secondo tempo con il vantaggio della compagine di Ciullo e la risposta in extremis della truppa napoletana.

La partenza è giusta con Da Dalt che pennella al centro per la testa di Murolo sugli sviluppi di un piazzato: l’incornata è alta. Al 22’ Martiniello serve di tacco De Marco che pesca Longo: impatto giusto per l’attaccante, Suma blocca a terra. Alla mezz’ora Camara dalla destra innesca Longo che, al limite dell’area, tenta la conclusione: il portiere neutralizza. Al 44’ brividi per la retroguardia campana con Piccioni che scatta sul filo del fuorigioco e davanti a Provitolo spreca clamorosamente. La ripresa si apre con un gol annullato ai locali per fuorigioco dello stesso Piccioni. Sale l’intensità della squadra di casa con una punizione di poco larga di Bottalico al 54’. Al 63’ De Marco conquista il possesso e mette in moto Longo: traversone per Martiniello che conclude tra i guantoni di Suma. Al 69’ Provitolo disinnesca il tentativo di Bottalico, ma quattro giri di lancette più tardi è costretto a raccogliere la sfera dalla rete: Piccioni sblocca la sfida al 73’. Reazione immediata dell’Afragolese con Longo su invito di Da Dalt, Suma risponde nuovamente presente. A dieci dal termine Carbone si divora l’occasione per il pareggio, sul capovolgimento di fronte Murolo commette fallo in area: doppio giallo e quindi rosso, rigore per il Matera. Ferrara si presenta sul punto di battuta, ma spedisce sul fondo. Allo scadere, proprio al 90’, su una rimessa laterale lunga di Arrivoli, Allegra risolve una situazione confusa e con una botta secca fa 1-1.