Serie D/Girone H - Guarracino tiene in vita la Puteolana: Afragolese superata al Vallefuoco

Una vittoria in trasferta che alimenta la speranza dell’impresa per la Puteolana, dall’altra parte una sconfitta che tiene l’Afragolese in piena lotta per la permanenza diretta nella categoria. Allo Stadio Vallefuoco festeggia la brigata flegrea che s’impone con il sigillo di Guarracino nella seconda parte del match.

Subito pericolosa la formazione granata con Rimoli che, dal limite dell’area, scaglia un tiro che trova l’opposizione di Provitolo. Al quarto d’ora arriva la replica rossoblù con Tripicchio che prova il sinistro, intervento sicuro di Pirone che respinge il pallone. Sul corner successivo, Allegra svetta e questa volta il portiere è chiamato al miracolo. La gara si gioca sul binario dell’equilibrio, nella zona centrale della frazione iniziale non si segnalano occasioni interessanti. Al 38’ Pirone deve intervenire sulla giocata di De Marco, poi Tripicchio e Celiento non riescono a gonfiare la rete. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di parità, il derby di carattere napoletano nel Girone H resta inchiodato al duplice fischio. Nel primo quarto d’ora della ripresa si registra un tiro di Da Dalt dalla distanza, l’estremo difensore respinge. Al 61’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, i Diavoli Rossi rischiano con una deviazione che fa finire la sfera sul legno. Tra il 66’ e il 69’ sono Allegra e Percuoco a rendersi pericolosi, al 71’ è Guarracino a sbloccare la sfida: il centravanti granata trova il varco giusto per battere Provitolo e spezzare la stabilità in campo. All’82’ felgrei vicini al raddoppio con Grieco che, dalla distanza, impegna severamente il guardiano rossoblù. Sul capovolgimento, Picascia libera il mancino e il pallone termina il suo tragitto a lato. L’Afragolese tenta il forcing nel finale, la Puteolana gestisce e raccoglie una preziosa posta in palio.