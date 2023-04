Serie D/Girone I - Mariglianese, l'impresa salvezza si complica: a Volla passa il Canicattì

Anticipo della ventinovesima giornata del campionato di Serie D, nel Girone I spicca il confronto tra la Mariglianese e il Canicattì. La formazione biancazzurra, orfana dello squalificato Santa Maria delle Grazie e senza tifosi al seguito con il match giocato a porte chiuse, ospita la compagine biancorossa allo Stadio Borsellino. In palio ci sono punti pesanti per la salvezza: i campani, ultimi in classifica, puntano ad alimentare la speranza per l’impresa dopo aver ottenuto quattro punti nelle ultime due uscite. Il successo nello scontro diretto con la Cittanovese ha riacceso la fiducia nell’ambiente. Sul manto verde di Volla va in scena un primo tempo stabile, nel primo quarto d’ora non si segnalano grandi occasioni: le due squadre si studiano. Anche nella seconda parte della frazione iniziale non si registrano opportunità interessanti. I napoletani provano ad innescare il reparto offensivo, ma limitano al contempo le azioni d’attacco degli avversari. Al 41’ Petruccelli cerca di impensierire Scuffia, poi ci provano Schena e Ciaravolo, ma il punteggio resta invariato. Al duplice fischio resiste la parità, con i ventidue in campo che rientrano negli spogliatoi con il risultato di 0-0. L’equilibrio è sovrano altresì nella ripresa, la sfida non sembra sbloccarsi e le formazioni non trovano il guizzo giusto per colpire. Padroni di casa pericolosi con Garritano all’avvio e con Maydana poco più tardi. Soltanto nel finale di secondo tempo si concretizza la manovra che porta al gol che decide la contesa, la firma è di Rustichelli: entrato a match in corso, il centrocampista gonfia la rete all’86’ con una conclusione vincente. Gli uomini di Polverino vanno a caccia del pari, ma il forcing non basta. La breve striscia della Mariglianese s’interrompe, a Volla arriva un ko: ad esultare, al triplice fischio, è il Canicattì. Una sconfitta che complica ulteriormente il cammino dei biancazzurri, la salvezza adesso diventa utopia. Il prossimo appuntamento per la squadra napoletana sarà in trasferta nel fortino del Lamezia Terme.

Il tabellino

Mariglianese: Cappa, Massaro, Ciaravolo, Petruccelli, Piscopo, Monteleone, Fiorillo, Garritano, Oliva, Schena, Maydana. A disposizione: Lesta, Esposito, Giordano, Ferraro, Barisone, Autiero, Cacciottolo, Saporito, Corbisiero. Allenatore: Polverino

Canicattì: Scuffia, Di Mercurio, Scuderi, Tedesco, Petrella, Sidibe, Scopelliti, Fuschi, Licciardello, C. Gueye, D. Gueye. A disposizione: Busà, Gickin, Ferraro, Rustichelli, Scalisi, Maldonado, Di Prima, Sestito. Allenatore: Pidatella

Arbitro: Mallardi di Bari

Marcatori: 86’ Rustichelli (C)