Serie D/Girone G - La Palmese rallenta al Comunale: il Pomezia sfiora il colpaccio esterno

Una domenica agrodolce per la Palmese di Mario Pietropinto che non va oltre lo 0-0 contro il Pomezia allo Stadio Comunale. Un punto che muove la classifica, ma che non permette di allungare. Meglio l'approccio degli ospiti che cercano di sfondare attraverso il gioco in ampiezza, i rossoneri provano ad affidarsi agli uomini migliori che, d'altra parte, non riescono a rendersi pericolosi. Lahrach tenta di impensierire due volte Stasi, chiamato all'intervento soltanto sulla seconda giocata. Al 22', sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Oggiano, Laringe serve Pugliese che non trova lo specchio. Laziali insidiosi nel finale di frazione con Nanni, la traiettoria disegnata si stampa sull'esterno della rete. Il calciatore del Pomezia fa correre brividi ai campani anche al 50' e al 53'. Tre minuti più tardi è Gabellud a sfiorare il bersaglio, la conclusione finisce sul legno. Le sostituzioni non portano benefici alla Palmese, il Pomezia sfiora ancora il gol con Teti a nove dal termine. L'ultimo squillo è di Puntoriere con l'incornata, Marcucci salva il risultato.