Eccellenza Campania/Girone A - Atletico Calcio e Savoia non si fanno male: pari senza gol nel confronto serale

La gara in notturna tra Atletico Calcio e Savoia si conclude senza reti. Un pari che migliora la classifica degli uomini di Mazziotti, già sicuri della permanenza in categoria. Per la truppa di Barbera è un risultato che permette l'aggancio al Givova Capri Anacapri, ma la posizione resta tutt’altro che tranquilla. La cronaca si apre con un tentativo per gli ospiti. Samb viene spinto al limite dell’area, la sfera arriva dalle parti di Dommarco che va alla conclusione, deviata in angolo. Proteste poco dopo il quarto d’ora di gioco per un intervento di Viglietti da ultimo uomo su Scalzone, l’arbitro lascia proseguire. Al 19’ è proprio Viglietti a provarci con una conclusione dai trentacinque metri che si stampa sulla traversa. Al 34’ azione insistita dei Bianchi con Samb che scodella per Dommarco: la girata trova l’opposizione della traversa. L’ultimo squillo del primo tempo è di Cuomo con un tiro centrale, Sorrentino neutralizza in due tempi. Ad inizio ripresa non ci sono cambi, Mola deve subito salire in cattedra con una parata super su Carnicelli. Sul prosieguo, Samb spedisce alto. Sul ribaltamento di fronte Leone innesca Lepre che si scontro con la risposta di Sorrentino. Al 53’ Dommarco pennella per Liberti, posizionato sul secondo palo: il colpo di testa è disinnescato dai guantoni di Mola. Il direttore di gara però ferma tutto per fuorigioco. Al 55’ Grieco svetta e impegna il portiere biancoscudato. Al 73’ nuova chance per Carnicelli che non indirizza verso il bersaglio. Non mancano le emozioni nel finale con Scalzone che non trova lo specchio all’81’ e con Liberti che manca il controllo a pochi metri dalla porta all’89’. Non succede altro, al triplice fischio è 0-0 allo Stadio Papa di Cardito.

Il tabellino

Atletico Calcio: Mola, D’Abronzo, Calone, Sannino (54’ Foti), Aliperta, Viglietti, Generale (69’ Vitale), Leone, Lepre, Cuomo (65’ Labriola), Grieco. Allenatore: Mazziotti

Savoia: Sorrentino; Ruggiero, Granata, Balzano, Guarro (30’ Boussaada); Liberti, Masi, Dommarco; Samb (69’ Di Dato), Scalzone, Carnicelli. Allenatore: Barbera

Arbitro: Christian Messina di Castellammare di Stabia

Ammoniti: Aliperta (AC)