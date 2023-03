Eccellenza Campania/Girone A - Goleada Pompei e Pomigliano demolito: 7-0 rossoblù al Bellucci

Squadra in casa Pompei F. C.

Partita senza storia allo Stadio Bellucci, goleada del Pompei e Pomigliano demolito nella sfida valida per la trentunesima giornata del Girone A di Eccellenza. La partita si apre con un rasoterra di Marin dal limite, Sicignano raccoglie senza problemi. Al 10’ angolo di Gatta per la testa dello stesso Marin, la sfera va a lato di poco. Al 13’ galoppata di Gambardella sulla sinistra, traversone verso De Marco e il palo salva i rossoblù. Sul capovolgimento di fronte, palla filtrante per Malafronte che resiste alla carica di un avversario e supera l’estremo difensore con una rasoiata sul primo palo. Al 25’ c’è anche il raddoppio locale. Cross di Tedesco da posizione defilata, la difesa allontana: Gatta intercetta e, dal limite, insacca con un missile. Al 32’ Malafronte arma il tiro dalla distanza e fa 3-0. Nel finale di frazione da segnalare i tentativi imprecisi di Tedesco e De Simone. Il dominio incontrastato del Pompei resiste anche nella ripresa: al 47’ Malafronte scatta sul filo del fuorigioco, angola la conclusione e sigla la tripletta personale. Al 56’ entra nel tabellino dei marcatori anche De Simone con una giocata vincente da fuori area. Trascorre qualche giro di cronometro e l’ex Ischia fa sei con un’altra iniziativa di alto livello. Al 71’ c’è altresì la settima rete per i padroni di casa con un diagonale di Serrano: 7-0 al Bellucci. Nel finale da registrare una traversa colpita da Rosi, il Pomigliano non riesce a rendere meno amaro il pomeriggio. Al triplice fischio gli uomini di Masecchia conquistano un buon bottino per la volata playoff. La classifica attuale dei granata dice zona playout.