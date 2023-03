Eccellenza Campania/Girone A - L'Ischia si avvicina alla Serie D: Padin e Mattera piegano l'Acerrana. E un aiuto arriva da Mugnano

Stravince, s’impone e blinda la vetta: la promozione in Serie D adesso è davvero ad un passo. L’Ischia di Enrico Buonocore si afferma all’Arcoleo, piegata l’Acerrana di Vincenzo di Buono. Decide una doppietta di Franco Padin, chiamato a sostituire lo squalificato Longo. L’attaccante italo-argentino si carica la squadra sulle spalle e, in un secondo tempo di fuoco, regala tre punti d’oro alla sua squadra. Complice anche il pareggio dell’Albanova sul campo del Napoli United, gli isolani aumentano il vantaggio sulle inseguitrici, in attesa altresì dell’impegno del Casoria nel posticipo. Primo tempo piuttosto equilibrato sul suolo granata, sono pochissime le occasioni da segnalare. Al 6’ Spinola ha una buona opportunità, ma col destro calcia a lato da posizione interessante. Risponde all’11’ l’attaccante gialloblù sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sul ribaltamento di fronte è Befi a spaventare gli ospiti con un colpo di testa neutralizzato da Gemito in presa alta. Al 21’ asse Spinola-Befi: la prima punta del Toro tocca sul piazzato del compagno senza riuscire ad indirizzare. Al 22’ Florio scodella dalla destra, Trofa di testa manda sul fondo. Poco dopo la mezz’ora, Padin s’invola sulla sinistra e non serve Simonetti da solo in area: la conclusione del goleador di giornata trova la respinta del portiere. Al rientro in campo dopo l’intervallo, l’Ischia dilaga. Subito Trofa pericoloso, ma lo squillo d’apertura è di Pastore su assistenza di Patalano: il gol è annullato per fuorigioco. Al 54’ Florio serve Brienza che allarga per Trofa: il capitano mette al centro dove Padin controlla e batte Giordano. Passano pochi minuti e gli isolani si riportano in avanti con un destro alto di Trofa e con una giocata di Simonetti disinnescata dall’estremo difensore. Il raddoppio è soltanto rimandato. Da un cross dalla bandierina, Chiariello impatta e Giordano è prodigioso. Sulla ribattuta ancora Padin è in agguato e fa 2-0. L’Acerrana va in tilt e la capolista domina. Simonetti sfiora il tris, la rete però si gonfia qualche secondo più tardi con una parabola di Mattera da centrocampo: il tiro beffa Giordano fuori dai pali e vale il 3-0. Non mancano ulteriori occasioni, soprattutto per la truppa di Buonocore, nel finale: il risultato non cambia più, l’Ischia vince e si porta momentaneamente a +6 sulla prima inseguitrice a tre partite dalla fine.

Il tabellino

Acerrana: Giordano, Puzone (68’ Affinito) Suppa (73’ Todisco), Arrulo (77’ Pisani D.), Borrelli, Rinaldi, Russo (56’ Vitale), Porcaro, Befi, Spinola (60’ Pisani V. 01), Carannante. A disposizione: Cappuccio, Di Zazzo, De Angelis, Todisco,, Taddeo, Pisani D. Allenatore: Di Buono

Ischia: Gemito, Florio, Mattera (78’ Buono L.), Matute, Chiariello, Pastore, Simonetti (85’ Cibelli), Trofa, Padin (78’ Di Costanzo), Arcamone G.G. (52’ Brienza), Patalano. A disposizione: Mazzella, Cibelli, Matarese, De Luise, Pesce, Ballirano. Allenatore: Mennella (Buonocore squalificato)

Arbitro: Lepora di Rossano

Marcatori: 54’ Padin (I), 70’ Padin (I), 75’ Mattera (I)

Ammoniti: Arcamone G.G. (I), Patalano (I), Matute (I), Arrulo (A)