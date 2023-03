Eccellenza Campania/Girone A - Napoli United, che assist all'Ischia: rallentata l'Albanova, 1-1 al Vallefuoco

Giornata decisiva per i verdetti in alto? Probabilmente sì, pur non essendoci ancora la matematica certezza. A spostare l'equilibrio è il Napoli United che rallenta l'Albanova allo Stadio Vallefuoco di Mugnano: 1-1 al triplice fischio. I Leoni partono subito forte con una doppia occasione per Renelus e Cittadini. Al 22' si fanno avanti gli ospiti con un tiro di Mascolo dalla distanza: la sfera finisce alta sopra la traversa. Al 23' i padroni di casa rispondono con Cittadini che scappa in contropiede e serve Renelus: provvidenziale l'uscita del portiere. Passano due minuti e arriva il gol dei biancazzurri: su una disattenzione in uscita, Grezio si fa trovare pronto e non fallisce, spedendo il pallone alle spalle di Radano. L'ultimo sussulto del primo tempo è di Accietto, Vivace neutralizza senza problemi. Nella ripresa i ritmi sono alti e al 56' si concretizza l'1-1. Baumwollspinner, con una gran botta da fuori, approfitta di una respinta del portiere e pareggia. Al 58' la traversa di Grezio mette i brividi e al 75' ci prova De Rosa ma Sacchettino, subentrato a Radano, para. Nel finale, l'Albanova si proietta in attacco con Palumbo e Tommasini senza successo. Non c'è pù tempo, termina così la sfida del Vallefuoco.

Il tabellino

Napoli United: Radano (46' Sacchettino), Barone Lumaga, Cham, Ciranna (85' Guadagni), Akrapovic, Diakhaby, Arario, Baumwollspinner, Renelus (64' Carissimi), Cittadini (71' Pelliccia), Accietto (46' Gioielli). A disposizione: Somma, Greco, Langella, Scognamiglio. Allenatore: Improta

Albanova: Vivace, Sparano, Sieno (88' La Pietra), Pontillo (68' Cestrone), Tommasini, De Miranda, Fontanarosa, De Rosa, Grezio, Mascolo (55' Palumbo), Damiano. A disposizione: Gianfagna, Mele, Falco E., Falco G., Petrazzuolo, Achaval. Allenatore: Ciaramella

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore

Marcatori: 25' Grezio, 56' Baumwollspinner

Ammoniti: Ciranna (NU), Barone Lumaga (NU), Diakhaby (NU), De Miranda (A), Palumbo (A)