Eccellenza Campania/Girone A - SC Ercolanese, playoff ipotecati: Galesio stende il Sant'Antonio Abate

Lo Sporting Club Ercolanese supera l'esame Sant'Antonio Abate e ipoteca la partecipazione ai playoff: la marcatura di bomber Galesio decide la sfida disputata allo Stadio Vigilante Varone. La prima occasione è per i granata con Onda che serve Esposito: il colpo di testa è largo. L'attaccante dopo quattro minuti punta all'angolino direttamente da calcio di punizione e Manno mette in angolo: sugli sviluppi, su sponda di Caccia, Esperimento da due passi spedisce alto. Occasione anche per Galesio, ancora di testa, e nuovo intervento di Manno che salva i locali. I padroni di casa si affidano a Campanile, ma gli ospiti sono ancora pericolosi con Esposito al 19': la conclusione è respinta. La gara è piacevole e anche il Sant'Antonio Abate conta un'opportunità importante con il tiro da lontano di Balzano che termina non lontano dall'incrocio. Dopo una fase arrembante il match vive minuti di stallo, soltanto nel finale altra chance per lo Sporting Club Ercolanese: all'intervallo resiste il pareggio. Granata vivaci altresì nella ripresa con Borrelli ed Esperimento. Al 70' La Torre colpisce Marigliano alla testa e viene espulso. Poi altra azione interessante per i vesuviani con Amoriello che pennella per Esposito, il tocco d'esterno colpisce il legno. All'83' ancora un palo del Ninja che, tuttavia, riesce a guadagnarsi un rigore allo scadere. Galesio s'incarica della battuta e realizza il gol della vittoria. Da segnalare l'espulsione di Acampora nelle battute conclusive.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Manno, Scognamiglio, Campanile, Esposito G., Acampora Comegna (36' Salese 03), La Torre, Balzano 03 (71' Grieco 03), Napolitano (51' Cascone), Longobardi F. 04 (51' Orlando C. 04), Orlando F.P. A disposizione: Milone 06, Orlando G., 06, Villani 06, Buscè, Ferraro 04. Allenatore: Di Nola

S.C. Ercolanese: Maiellaro, Di Finizio (60' Minicone), Caccia, Esperimento, Matrone 03 (65' Amoriello 03, 77' Estate 05), Borrelli (65' Marigliano), Pesce (78' Tufano), Sorrentino 04, Onda, Galesio, Esposito F. A disposizione: Belardo 05, Carbonaro, Gloriosi 04, Contarin. Allenatore: Squillante

Arbitro: Alfieri di Nola

Marcatori: 88' rig. Galesio

Ammoniti: Cascone, Acampora, Manno (SA), Matrone (E)

Espulso: La Torre al 70' e Acampora all'89' (SA)