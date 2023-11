Le due storiche società napoletane annunciano: "Siamo pronte ad abbandonare il campionato"

Un pareggio casalingo al ritorno di Squillante in panchina, l’Ercolanese frena contro il Rione Terra allo stadio Solaro. Al verdetto del campo però si aggiunge quanto accaduto all’esterno del rettangolo verde. “Ai dirigenti dell’Ercolanese è stato impedito l’accesso allo stadio. Si valuta il ritiro dal campionato”, si apre in questo modo la nota ufficiale del club granata che continua: “Quanto successo oggi allo stadio Solaro di Ercolano ha dell’assurdo. La gara con il Rione Terra è stata disputata a porte chiuse e le forze dell’ordine prima del fischio d’inizio hanno impedito ai dirigenti dell’Ercolanese di accedere all’impianto. Ciò è nettamente in contrasto con quanto previsto dalla Circolare numero 3 della Lnd del 1 luglio 2023, firmata dal presidente Giancarlo Abete, che ha come oggetto le gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico. Riportiamo nello specifico il contenuto del punto A del documento: ‘Ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 40 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara’ . I presidenti Umberto Raiano e Ciro Borrelli con il Direttore generale Vincenzo Gaglione hanno tentato inutilmente di spiegare alle forze dell’ordine il contenuto della Circolare, trovando un ingiusto ed illegale rifiuto. Si trattava solo di rispettare la Legge che a questo punto viene utilizzata strumentalmente nei confronti dell’Ercolanese e dei suoi dirigenti”. “Abbiamo dalla nostra parte la legalità che ci consente di andare avanti a testa alta e di mettere in essere ogni azione a tutela dello sport ad Ercolano e della nostra squadra”, dichiarano congiuntamente i presidenti che stanno valutando la possibilità di ritirare la squadra dal campionato dopo le dovute considerazioni e comunicazioni agli organi federali. Il comunicato si chiude così: “L’episodio di oggi è un colpo da parte delle forze dell’ordine contro l’Ercolanese calcio, dimostrando che la nostra società non ha appoggio da parte di nessuno, né dal Comune né da chi deve tutelare l’ordine pubblico”.

A pochi chilometri di distanza invece si è giocato il big match tra Pompei e Puteolana, terminato sul risultato di 1-1 al triplice fischio. I Diavoli Rossi, con una nota apparsa sui canali ufficiali, alzano la voce: “Siamo stanchi dei torti arbitrali, pronti ad abbandonare il campionato”. L’annuncio flegreo va avanti: “La Puteolana 1902 è stanca dei torti arbitrali che sta subendo ormai da settimane. Nella partita appena conclusa l’arbitro ha dimostrato di essere inadeguato per tali categorie. In avvio di gara un difensore del Pompei (ultimo uomo) saltato da Laringe, ha bloccato il pallone con le mani, ma l’arbitro ha unicamente optato per l’ammonizione, nonostante fosse espulsione, a nostro parere, netta. Lnd ancora una volta ci ha mancato di rispetto, di questo passo saremmo costretti ad abbandonare il campionato e a ritirare la squadra; quest’oggi l’ennesima brutta pagina di sport campano che abbiamo vissuto”.

Dunque, non solo la nota vicenda Casoria tiene banco nel Girone A del campionato di Eccellenza. Ercolanese e Puteolana, due storiche e gloriose società del calcio campano, si fanno sentire.