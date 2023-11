Schiaffi e insulti, arbitro costretto alle cure ospedaliere e allenatore squalificato per 4 anni: il racconto

Una brutta pagina nel calcio dilettantistico campano ha coinvolto la partita Interpianurese-Sanità United, valida per la settima giornata del campionato di Prima Categoria, sospesa nel secondo tempo. Il Giudice Sportivo, con il consueto comunicato stampa, ha ricostruito quanto accaduto al Campo Sportivo Astroni: “Il GST letto il referto del DDG al quale è allegato il referto medico del P.S. P.O. dell'Ospedale del Mare di Napoli, rilevato che: - al 13’ minuto del secondo tempo, a seguito della assegnazione di un calcio di rigore alla Società Sanità United 2019, il Sig. Guarino A., allenatore della Società ASD Interpianurese, protestava in modo animato, rivendicando una rimessa laterale a favore della propria squadra. Da tale comportamento il Guarino veniva ammonito dal DDG, invitato a calmarsi ed a non uscire dalla sua zona tecnica. Il Guarino però non accennava a rientrare nella propria area tecnica, spingendosi fino al limite dell'area di rigore, tagliando perpendicolarmente il tdg. In tale occasione il Guarino reiterava le proteste ed anzi rivolgeva al DDG minacce di aggressione fisica se avesse preso ulteriori provvedimenti disciplinari; - a seguito del comportamento del Guarino il DDG lo espelleva e dopo che il DDG aveva preso il detto provvedimento, il Guarino aggrediva il DDG con un violento schiaffo all'altezza della guancia sinistra, continuando ad insultarlo ed a scagliarsi contro nonostante il DDG indietreggiasse; - a questo punto il DDG non ritenendo più proseguibile la gara per la sua incolumità e per uno stato di intontimento/confusione, causati dall'aggressione subita, procedeva a segnalare la fine della gara; - subito dopo aver udito il triplice fischio, il Guarino accusava il DDG di essere il colpevole sia di ciò che stava accadendo e sia delle sue azioni e tentava di sferrare al DDG un altro schiaffo, schiaffo che il DDG riusciva ad evitare indietreggiando; - il Guarino non pago di quanto fino a quel momento fatto, correva verso il DDG cercando di afferrarlo ma fortunatamente veniva trattenuto e di seguito allontanato da alcuni calciatori e dirigenti. Il DDG veniva scortato nel suo spogliatoio; - una volta che il DDG era entrato nello spogliatoio, veniva più volte interrotto dai dirigenti della società ASD Interpianurese che gli chiedevano ripetutamente di essere clemente nei confronti del loro collega ed inoltre lo imploravano di non fare menzione di quanto accaduto durante l'aggressione per evitare la squalifica del Guarino; - il DDG dopo aver lasciato l'impianto, si recava al P.S. Ospedaliero dove veniva visitato e refertato come da copia in atti”.

Poi le decisioni del Giudice Sportivo: “Considerato che il comportamento del tecnico Guarino A. costituisce ex art. 35 1^ comma CGS condotta violenta nei confronti del DDG in quanto "atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzandosi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività "nei confronti del DDG, il tutto come da costante giurisprudenza degli organi federali (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - considerato che la sanzione da infliggere al tecnico Guarino A. va considerata ai fini dell'applicazione della misura amministrativa a carico della Società Interpianurese ex C.U. 104/A FIGC del 17.12.2014; - visto il 2^ comma dell'art.35; - visto l'art. 10 comma 1 del CGS; PQM delibera : A) di infliggere alla società ASD Interpianurese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in favore della società Sanità United 2019; B) di infliggere la squalifica al tecnico della ASD Interpianurese, Sig. Guarino A., fino al 15.11.2027. La fattispecie rientra tra le previsioni di cui al C.U. n.104 del 17/12/2014 in materia di prevenzione contro i fatti violenti nei confronti dei DDG. Per gli altri eventuali provvedimenti disciplinari, si rimanda a quanto sotto riportato”.