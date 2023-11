Sconfitta per 16-0 in trasferta, va avanti il disastro della squadra napoletana

Un’altra goleada subita e un nuovo weekend che racconta il momento tragico che sta attraversando il Casoria. Tornata in campo per evitare la quarta rinuncia e, dunque, l’esclusione dal campionato di Eccellenza, la rimaneggiata formazione viola - composta da giovanissimi - incappa in un’altra sonora sconfitta, con il risultato di 16-0, in trasferta contro l’Albanova allo stadio Angelo Scalzone di Casal di Principe. Una gara senza storia che alimenta il dramma sportivo che sta attraversando la gloriosa piazza napoletana. Il campionato si è interrotto alla terza giornata, da quel momento infatti sono arrivate cinque sconfitte a tavolino e quattro partite in cui il Casoria è sceso in campo con tanti under, battuti dagli avversari di turno con risultati ampi. Prosegue dunque il periodo buio per la Viola del Sud, penalizzata ancora dal Giudice Sportivo in settimana dopo la mancata disputa del match contro il Nola:

“Il GST, letto il referto del DDG, rilevato: - che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della Casoria Calcio 2023 ; - rilevato che trattasi della 3^ assenza ingiustificata ad una gara di campionato della società Casoria calcio 2023; - visto il combinato disposto dell'art. 53- 2 comma - NOIF e dell'art. 10- 1 comma CGS e del C.U. n. 1 del 6.7.23 pg. 67; P.Q.M. delibera: a) di infliggere alla società Casoria Calcio 2023 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in favore della società ASD Nola 1925; b) di infliggere alla società Casoria Calcio 2023 un punto di penalizzazione in classifica; c) di comminare l'ammenda di euro 1000,00 trattandosi della terza rinunzia, alla società Casoria Calcio 2023”.

La nota della società casertana: “L’Albanova fa il suo dovere, conquista i tre punti in palio e si mette alle spalle quella che è di certo la pagina di calcio più brutta degli ultimi anni allo ‘Scalzone’. I biancoazzurri di mister Bovienzo vincono 16-0 contro un Casoria imbottito di ragazzini, fatti scendere in campo non si sa da chi e senza nemmeno un allenatore a guidarli. Una squadra, quella napoletana, con giocatori senza allenamenti nelle gambe e che fino a 5 minuti prima delle 14.30 non avevano ancora capito se dovessero scendere in campo oppure no. Una distinta di gara consegnata nelle mani dell’arbitro solamente pochi minuti prima del fischio d’inizio con un massaggiatore che – di fatto – è il genitore di uno degli atleti prestatisi ad indossare la maglia del Casoria. Quando poi si è scesi sul rettangolo da gioco è stata gara vera con però – ovviamente – la grande differenza di potenziale tra le 2 squadre che si è reso evidente già alla fine del primo tempo (9-0) e poi alla fine del match (16-0). Da segnalare le triplette di Grezio, Orefice e Minicone; la doppietta di Colonna e le reti di Percope, Falco, Volpicelli, Di Dona e Longobardi. Tre punti e 16 gol che potrebbero però ‘scomparire’ presto quando – e se a questo punto – il Casoria sarà escluso dal campo per la quarta rinuncia (così come prevede il regolamento)”.

Albanova-Casoria 16-0 (5’, 41’ e 43’ Grezio, 11’ Percope, 21’, 23’ e 58’ Orefice, 28’ Falco, 32’, 37’ e 83’ Minicone, 60’ Volpicelli, 62’ e 74’ Colonna, 64’ Di Dona, 75’ Longobardi).