La capolista Acerrana manda un altro segnale al campionato: Liberti ed Elefante stendono la Mariglianese

La capolista non si ferma, dodicesimo risultato utile di fila: l’Acerrana di Giovanni Sannazzaro si impone anche allo Stadio Caduti di Brema di Barra e consolida ancora il primato, mandando un chiaro segnale alle inseguitrici. Battuta d’arresto per la Mariglianese di Giacomo Polverino, si ferma a tre il bottino consecutivo dei biancazzurri. La prima occasione della partita è di Moccia dalla distanza, la sua conclusione si spegne sul fondo all’8’. Tre minuti più tardi arriva la risposta ospite con un tiro di Aracri dal limite, il fantasista non indirizza verso il bersaglio. Al 20’ il Toro sblocca il risultato: il numero dieci disegna una parabola dalla bandierina, Liberti anticipa tutti e di testa gonfia la rete. I padroni di casa sembrano frastornati dopo il gol e i granata ne approfittano.

Al 25’ ancora Aracri da corner inventa, De Giorgi appoggia per Elefante che insacca per lo 0-2. Alla mezz’ora Cafariello tiene a galla i suoi con un grande intervento su Aracri, poi Della Monica è provvidenziale con un salvataggio sulla linea sulla botta di Liberti. La frazione iniziale va in archivio con una punizione magistrale del mago di Sannazzaro, la sfera termina di poco sul fondo. L’Acerrana resta proiettata in attacco anche nella ripresa con Ndiaye che riceve e pennella, Aracri in acrobazia manda alto sopra la traversa. Trascorrono pochissimi secondi e gli ospiti sfiorano il tris con Lepre su suggerimento di De Simone, la giocata dell’attaccante è imprecisa. Poco altro nel final: il Toro sale a quota 32 punti in classifica dopo 12 giornate mentre la Mariglianese resta ferma a 17.