Eccellenza Campania, 12a giornata: vince l'Acerrana, l'Afragolese si ferma. Pari show nel match isolano, il Casoria evita la quarta rinuncia

Dodicesima giornata del campionato di Eccellenza Campania, le squadre tornano in campo per affrontare un nuovo turno della massima competizione regionale.

Girone A

La capolista Acerrana fa registrare il dodicesimo risultato utile consecutivo: decima vittoria nel girone per la squadra di Giovanni Sannazzaro che regola la pratica Mariglianese con due gol. Allo stadio Caduti di Brema di Barra, dopo una fase di sostanziale equilibrio all'inizio, è il gruppo granata a sbloccare il risultato al 20' con il colpo di testa di Liberti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il gol mette in discesa la gara per il Toro, abile a trovare anche il raddoppio al 25'. Aracri pennella dalla bandierina, De Giorgi appoggia di testa ed Elefante insacca per lo 0-2. Totale gestione per la prima della classe che sfiora anche il tris in più di un'occasione, per i biancazzurri arriva il quinto stop stagionale. Tonfo esterno per l'Afragolese, la formazione di Franco Fabiano lascia la terza piazza e perde ulteriore terreno dalle zone di vertice della graduatoria: il Castel Volturno esulta con una doppietta di Conte. Il Casoria torna in campo per evitare la quarta rinuncia e, di conseguenza, il rischio di esclusione dal torneo: i viola, con una brigata under, incappa in un'altra sonora sconfitta. La corazzata Albanova vince con il punteggio di 16-0. Pari spettacolo nel derby delle isole tra il Givova Capri Anacapri e il Real Forio. Ospiti avanti con il tap-in di Filosa, azzurri bravi a ribaltare il risultato con Giliberti e Tassiero. Il 2-2 si registra al 58' con un destro di Sogliuzzo non trattenuto da Torino.

Mariglianese-Acerrana 0-2, 20' Liberti (A), 25' Elefante (A)

Castel Volturno-Afragolese 2-0, 42' Conte (CV), 77' Conte (CV)

Givova Capri Anacapri-Real Forio 2-2, 16' Filosa (RF), 44' Giliberti (GCA), 48' Tassiero (GCA), 58' Sogliuzzo (RF)

Albanova-Casoria 16-0, 5', 41' e 43' Grezio (A), 11' Percope (A), 21', 23' e 58' Orefice (A), 28' Falco (A), 32', 37' e 83' Minicone (A), 60' Volpicelli (A), 62' e 74' Colonna (A), 64' Di Dona (A), 75' Longobardi (A).

Montecalcio-Quarto Afrograd domenica 19 novembre ore 11.00

Nola-Real Aversa domenica 19 novembre ore 14.30

Pomigliano-Savoia domenica 19 novembre ore 14.30

Ercolanese-Rione Terra domenica 19 novembre ore 15.00

Pompei-Puteolana domenica 19 novembre ore 15.30

Girone B

Il Santa Maria la Carità deve arrendersi alla big Sarnese. Truppa di Egidio Pirozzi sul doppio vantaggio a fine primo tempo con le reti di Pellecchia ed Evacuo, i ragazzi di Mario Di Nola non ci stanno e accorciano con Carotenuto. Ancora Evacuo timbra il cartellino, Reda tiene vive le speranze locali nel finale: 2-3 al triplice fischio. Sconfitta esterna per il Sant'Antonio Abate sul rettangolo verde del Costa d'Amalfi: decide l'incornata di Cappiello.

Santa Maria la Carità-Sarnese 2-3, 12' Pellecchia (S), 21' Evacuo (S), 67' Carotenuto (SMC), 73' Evacuo (S), 87' Reda (SMC)

Costa d'Amalfi-Sant'Antonio Abate 1-0, 33' Cappiello (CdA)