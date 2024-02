Voragine al Vomero, si lavora per ripristinare la fornitura idrica nella zona: attivato punto di erogazione in via Bernini

Al Vomero si lavora alacremente per cercare di ripristinare il prima possibile la fornitura idrica nella zona, dopo l'enorme voragine che si è aperta alle 5 di questa mattina in via Morghen, all'angolo con via Bonito. Il crollo ha inghiottito un albero e due vetture in transito, i cui occupanti, tratti in salvo dai militari dell'Esercito e dai Vigili del Fuoco, non hanno fortunatamente riportato gravi conseguenze. Sgomberato lo stabile nei pressi della voragine.

Le squadre di Abc Napoli, che si occupano di rete fognaria e delle reti idriche, sono sul posto impegnate in attività di scavo. Dai primi rilievi effettuati è stato verificato che la fognatura principale è perfettamente integra e non ha subito alcun danno. L’interruzione della fornitura idrica, nell'area compresa tra piazza Vanvitelli e San Martino, si è resa necessaria per la messa in sicurezza, anche in considerazione del fatto che nella voragine sono coinvolti un albero e il palo di illuminazione pubblica.

“Sono in corso le operazioni di sezionamento della condotta dell’acquedotto a monte e a valle, per fare un bypass provvisorio e per intervenire quanto prima per la riapertura della fornitura idrica alla cittadinanza”, spiega Edmondo Albano, responsabile rete fognaria Abc, presente sul posto.

In corrispondenza del civico 25 di via Bernini, è stato predisposto un primo punto di erogazione d'acqua, di emergenza, a disposizione dei residenti in zona.

"La fogna privata del civico 63 si è spaccata nella congiuntura di raccordo con la fognatura pubblica. La perdita de civico 63 ha creato una infiltrazione che ha (presumibilmente, ci riferisce ABC) creato uno smottamento che ha spaccato il tubo di ABC, creando il collasso del tubo stesso. La conduttura fognaria pubblica è perfettamente integra. Questo permetterà di ripristinare la fornitura d'acqua entro la tarda nottata, grazie ad un intervento straordinario che prevederà un bypass a nord e sud della tubazione di ABC, ad esclusione del civico 63, la cui conduttura privata è da ripristinare", scrive la consigliera comunale di Napoli Mariagrazia Vitelli in un post di aggiornamento su Facebook.

"L’episodio della voragine in via Morghen è l’ultimo di una serie di episodi avvenuti nell’ultimo periodo, come in via Manzoni e via Solimena, in seguito a infiltrazioni d’acqua. Condivido quindi l’iniziativa di alcuni colleghi consiglieri, circa la necessità urgente di far effettuare, da parte di ABC, una ricognizione su tutto il sistema fognario cittadino. Occorre fare questa verifica, in quanto, la situazione nella parte collinare della città è aggravata dalla storicità delle strutture e dal fatto che, negli anni, con l’urbanizzazione del territorio ha aggravato negli anni una situazione già complessa e fragile. La mia vicinanza in questo momento è innanzitutto ai cittadini coinvolti, per i quali stiamo lavorando con il massimo delle sforzo e dell’impegno possibile, alle scuole del territorio chiuse e alle tante famiglie che stanno pagando lo scotto della mancanza d’acqua, ma tengo a chiarire che l’impianto pubblico ha retto. I primi riscontri, ci raccontano di un danno alla fogna privata del civico 63 che ha generato il tutto. Parliamo di primi riscontri. Ciò che è certo, in questo momento, è che occorre mettere in campo ogni risorsa possibile per risolvere, il prima possibile, il problema. Ringrazio i tecnici e gli operatori di ABC, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco per l’encomiabile lavoro che stanno portando avanti", ha aggiunto la consigliera comunale del Partito Democratico in una nota.

La situazione in via Kerbaker e via Solimena

In via Kerbaker, strada sottoposta rispetto al luogo del crollo, si è registrata una copiosa fuoriuscita di acqua da alcuni terranei ed alcuni appartamenti sono stati allagati. Anche in via Solimena, dove recentemente si era registrato il cedimento di una conduttura idrica, si è registrata una copiosa fuoriuscita di acqua.

Viabilità e mezzi pubblici

Per quanto riguarda la viabilità nella zona del cedimento, via Morghen è chiusa all'altezza di via Bonito. Le auto dirette a San Martino girano per via Morghen, via Cimarosa e via Michetti. Le auto che provengono da San Martino scendono per via Michetti, via Cimarosa, via Donizetti. Via Michetti e via Cimarosa sono a doppio senso. Via Bonito doppio senso per residenti aperta a monte.

L'assessore Cosenza: "Presto per dire quando riapriremo la strada"

Il dirigente del Servizio strade, viabilità e traffico del Comune di Napoli ha firmato l'ordinanza che istituisce un dispositivo di traffico temporaneo nella zona. L'ordinanza, nel dettaglio, prevede:

- il divieto di immissione da via Bonito in via Morghen, con accesso a via Bonito da via Tito Angelini riservato ai soli residenti, mezzi di soccorso ed emergenza;

- il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in via Bonito sul lato sinistro della carreggiata, in direzione via Morghen;

- il doppio senso di circolazione a via Bonito solo per residenti, mezzi di soccorso ed emergenza, con accesso e uscita da via Tito Angelini;

- il divieto di sosta 0-24 in via Francesco Paolo Michetti, nel tratto compreso tra via Cimarosa e via Morghen, con rimozione forzata sul lato destro in direzione via Raffaele Morghen;

- il doppio senso di marcia in via Michetti e in via Cimarosa, fino a via Donizetti; il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata sul lato destro di Via Cimarosa, in direzione Via Michetti, nel tratto compreso tra via Donizetti e via Michetti.

Temporaneamente sospesa, invece, la linea bus V1, come reso noto da Anm.

Sorrentino (vicepresidente Consiglio Comunale Napoli): "Chiesta relazione aggiornata sullo stato di manutenzione delle strade e dei sottoservizi"

"Sono davvero preoccupanti, oltre che impressionanti, le immagini della tragedia sfiorata in via Morghen. La seconda in poche settimane: il 16 gennaio, infatti, si era aperta una voragine in via Manzoni. Per questo ho immediatamente chiesto, alla presidente della Municipalità e all'assessore competente, una relazione aggiornata sullo stato di manutenzione delle strade e dei sottoservizi, in particolare delle infrastrutture di adduzione e distribuzione idrica e di quelle fognarie di tutta l'area, e che siano adottate tutte le misure necessarie alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle opere pubbliche e private. Quando avvengono episodi così gravi, che mettono a rischio l'incolumità pubblica e lasciano senz'acqua interi comprensori abitativi con centinaia di famiglie, mettendo a rischio anche il valore di mercato delle loro case, bisogna interrogarsi sulle cause e soprattutto adoperarsi per scongiurare situazioni analoghe in futuro. Fino ad ora, come ben scrive qualche cronista napoletano, una parte della politica cittadina si é eccessivamente concentrata a denunciare, come se fosse un male assoluto, il proliferare di attività commerciali, gazebo, sedie e tavolini, dimenticando che é la sicurezza e la tutela dell'incolumità dei cittadini la fondamentale priorità della città e di chi la abita". E' quanto spiega in una nota la vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli Flavia Sorrentino.

Chiuse scuole e sede della Municipalità per lo stop alla fornitura idrica

A seguito dell'interruzione della fornitura idrica nella zona del crollo, sono state chiuse alcune scuole della zona, il Liceo Sannazaro, la scuola media Viale Delle Acacie, la scuola primaria Caccavello, la scuola "Dalla parte dei bambini" in via Morghen e l'istituto Sacro Cuore dei Salesiani in via Scarlatti. Rimarrà chiusa fino al ripristino della forntura idrica anche la sede della V Municipalità in via Morghen.

