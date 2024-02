Paura nel cuore del Vomero: 12 famiglie sgomberate per rischio crollo. Controlli anche in altri edifici

L'allarme è partito stamane per una vistosa perdita d'acqua al civico 113 di via Solimena, nel cuore del Vomero, a ridosso di via Luca Giordano in festa per San Valentino e il ritorno della fiera del cioccolato. Sul posto i tecnici di ABC, del Genio Civile e dei Vigili del Fuoco.

I controlli hanno avuto un esito drammatico: rischio crollo per un'intera ala dell'elegante edificio, peraltro ristrutturato da poco. Tutta la scala B è stata quindi subito sgomberata: complessivamente 12 famiglie che non sanno quando e se potranno rientrare in casa. Sgomberati anche 3 esercizi commerciali.

"Allo stato non sappiamo ancora nulla, niente, e sono qui da 8 ore", dice a NapoliToday Enrico Maio, amministratore dello stabile, chiaramente preoccupato per come potrà evolvere la situazione e preoccupate sono anche le persone dello stabile confinante con la scala B del civico 113: "Ci hanno detto che la situazione deve essere monitorata e al primo segnale di pericolo dobbiamo avvertire subito i tecnici" ci dice un'elegante signora che con il marito sta guardando i tecnici al lavoro.