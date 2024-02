Voragine al Vomero, sprofonda la strada e inghiotte due auto: edificio evacuato

Sprofondata la sede stradale tirando dentro ben due autovetture, a via Morghen 63 (angolo con via Bonito). Sul posto al lavoro squadre di Vigili del Fuoco. Gli uomini della sede Vomero dei caschi rossi sono accorsi una manciata di minuti prima delle 5 di stamane, 21 febbraio. Subito dopo è intervenuta un'altra squadra. La strada limitrofa, via Solimena,, appena qualche giorno fa era già stata interessata da un intervento di Vigili del Fuoco e Genio Civile: infiltrazioni d'acqua avevano messo a serio rischio la stabilità di un edificio tanto da richiedere lo sgombero di 12 famiglie del civico 23. Monitorato l'edificio a fianco.

Sul posto sono intervenute otto ambulanze dell'Asl Napoli 1. Trasportato un ferito in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Il piano terra dell'edificio improvvisamente è stato inondato dalle acque per probabile rottura delle condutture con gli inquilini che sono saliti tutti verso i piani alti del palazzo per mettersi in salvo.