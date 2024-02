Voragine di via Morghen, le possibili cause: perché Napoli sprofonda

Sono inquietanti le immagini di quanto accaduto poco prima delle 5 di stamane in via Morghen al Vomero, con una voragine ampia diversi metri che ha divorato improvvisamente la strada.

Ancora più preoccupante però è quanto sarebbe potuto accadere. Innanzitutto due automobilisti in transito sono stati risucchiati dal cedimento, con conseguenza fortunatamente davvero minime, qualche graffio, per entrambi. Poi c'è stato l'allagamento: il piano terra dell'edificio adiacente alla voragine, al civico 63, è stato inondato d'acqua, con gli inquilini che hanno evacuato le loro case e si sono spostati verso i piani alti per mettersi in salvo. Oltre al 115, sul posto si sono dirette diverse ambulanze e tecnici dell'Abc che per ragioni di sicurezza hanno chiuso l'erogazione idrica in zona.

Le possibili cause e i commenti: "Condotte vecchie, a volte anteguerra"

"Episodi del genere evidenziano l'enorme problema di dissesto idrogeologico che ha la città – evidenzia l'ambientalista Roberto Braibanti, presidente di Gea-Ets – Una problematica purtroppo disastrosa. Queste buche che si aprono di tanto in tanto, una volta a Fuorigrotta, una volta in centro, una volta al Vomero, fanno capire che non abbiamo sotto controllo il nostro sottosuolo. Tubature, fogne che sono vecchissime e che hanno continue perdite d'acqua, tra l'altro in un territorio fragile, di matrice vulcanica e tufacea che si sgretola con facilità. Si creano spazi sotterranei che poi cedono. Ed è pericolosissimo: adesso è capitato divorasse un albero e un'auto per fortuna senza conseguenze, ma pochi metri più avanti c'è un palazzo". "Il vero problema è che noi non abbiamo – prosegue Braibanti – un'idea ambientale di questa città. Conviviamo col rischio idrogeologico, col rischio dovuto ai cambiamenti climatici, senza avere un'idea di come venirne fuori, senza mettere a punto un piano almeno decennale in cui mettere un argine a tutte queste problematiche".

Diego Civitillo, geologo ed ex presidente della X Municipalità, ci spiega: "A monte di voragini di questo tipo ci sono sempre perdite d'acqua. Non possiamo sapere al momento se la causa sia una condotta dell'acqua potabile o un setto fognario, ma a volte capita anche che si rompano entrambi dato che le tubature sono vicine. L'aspetto geologico c'entra poco, cavità possono esserci nella zona del centro storico ma non è questo il caso". Gli abbiamo chiesto, da ex amministratore cittadino, se c'è una manutenzione costante, di queste tubature. "I nostri impianti sono a volte addirittura antecedenti alla guerra. Ad esempio nella zona di Fuorigrotta e Bagnoli l'Abc ha recentemente sostituito delle tubature dell'acqua che erano vecchissime. Il problema è che bisognerebbe fare dei lavori massivi di sostituzione di quasi tutti i sottoservizi cittadini. I problemi alle condutture sono tantissimi e diffusi in tutto il territorio di Napoli. Solitamente creano semplicemente degli avvallamenti in strada, nei casi più gravi invece una condotta a pressione rotta può scavare in profondità e fare danni come oggi al Vomero". "Non esiste in concreto una manutenzione ordinaria possibile – conclude Civitillo – quando le condotte diventano vecchie, e ripeto a Napoli sono vecchissime, andrebbero sostituite".

"Occorrono esperti che con planimetria alla mano devono fare una mappatura di tutta la zona e mettere in sicurezza con ditte specializzate il sottosuolo", denuncia a NapoliToday l'avvocato Angelo Pisani, che risiede nelle vicinanze dell'area interessata dalla voragine. "I famosi fondi europei spesso ritornano al mittente perché mancano i progettisti. Siamo alla frutta, immagini indegne di una città civile, tra l'altro ieri non c'era nessuna allerta meteo, e se ci fosse stata? Quante voragini avremmo contato stamane? I cittadini della zona collinare sono stanchi – prosegue Pisani – non aspettano più risposte ma interventi fattivi e concreti dalla politica. Non ci sono controlli costanti e l'acqua continua ad infiltrarsi nel sottosuolo creando danni enormi. Questa volta la polvere che mettete sotto il tappeto è venuta a galla e si è palesata con un'enorme voragine che poteva provocare morti e feriti".