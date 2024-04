Terribile incidente in Brasile: la raccolta fondi per Raffaele, pizzaiolo napoletano

“Ci rivolgiamo a voi con un cuore pesante, con la speranza di raccogliere un aiuto fondamentale per il nostro caro amico Raffaele”. Inizia così l’appello su GoFundMe degli amici e dei familiari di un pizzaiolo trentenne originario di Casalnuovo di Napoli, coinvolto in un brutto incidente il 19 aprile scorso a Rio de Janeiro in Brasile.

“Era da qualche mese in Brasile come richiedente visto studentesco - scrivono - motivo per cui non ha purtroppo un'assicurazione sanitaria sul territorio”. “Cadendo da un'altezza di tre metri e mezzo - raccontano ancora i promotori della raccolta fondi - oltre a una profonda ferita alla testa e a fratture multiple, ha riportato una emorragia polmonare, fratture delle vertebre c3 e c5 mentre la vertebra c4 comprimeva il midollo spinale, comportando uno stato di tetraplegia. È stato recuperato dai bigili del fuoco mentre era vigile ma in totale paralisi motoria, riuscendo a muovere solo gli occhi”.

Raffaele è stato successivamente trasportato in condizioni critiche all'Hospital Municipal Souza Aguiar di Rio de Janeiro dove i dottori hanno deciso di tentare un'operazione sperimentale attraverso cui decomprimere il midollo e riallineare il rachide cervicale. Un'operazione riuscita.

"Le uniche speranze di ottenere dei miglioramenti delle funzioni motorie e cerebrali - proseguono parenti e amici del ragazzo - passano per un lungo percorso di riabilitazione che purtroppo ha gravosi costi che la famiglia, da poco orfana di papà Guglielmo, non può affrontare”.

Raffaele è stato trasferito in una clinica specializzata nel recupero di pazienti con gravi traumi della colonna vertebrale. Il costo totale è di circa 4500 euro al giorno e ci vorranno alcuni mesi per completare il percorso. Il Consolato italiano non può direttamente aiutare nelle spediche mediche.

“Speriamo - si legge ancora - di aiutare Raffaele all'interno della clinica per il primo mese, dando così tempo ai suoi di comprendere come muoversi in questo tortuoso ed incerto cammino, così da valutare un eventuale trasferimento oggi impossibile”. Grazie a più di mille donazioni, la raccolta è già sopra i 37mila euro. Gli organizzatori stanno aggiornando i donatori con i documenti e le spese. Si può contribuire al seguente link: https://www.gofundme.com/f/un-aiuto-per-raffy-help-for-raffy.