Voragine via Morghen, il Comune: "Causa ancora ignota. Presto per dire quando riapriremo la strada"

"Se prima non viene riparata la fogna non possiamo ripristinare l'acqua pulita nelle case". Edoardo Cosenza, assessore al Sottosuolo del Comune di Napoli ha fatto il punto della situazione sulla voragine di via Morghen che intorno alle 5 del mattino ha inghiottito due automobili e i relativi passeggeri, fortunatamente senza conseguenze gravi.

Al momento, le domande sono più delle risposte. "Né i nostri tecnici né quelli di Abc sono potuti ancora entrare nella voragine - spiega l'assessore - perché prima i vigili del fuoco devono completare la messa in sicurezza. Non possiamo ancora dare tempi certi sul ripristino del servizio idrico e neanche sulla riapertura della strada. Vanno fatti controlli statici anche sugli edifici. Posso dire, però, che se la fogna principale non ha subito grossi danni non si tratta di tempi lunghi. I cittadini chiedono l'acqua ma se non viene riparata la fogna non possiamo ripristinare l'acqua pulita".

In una nota, Abc fa sapere che "... L’interruzione della fornitura idrica si è resa necessaria per la messa in sicurezza anche in considerazione del fatto che nella voragine sono coinvolti un albero e il palo di illuminazione pubblica. L’azienda, sebbene siano ancora in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco, sta già lavorando con manovre per ripristinare l’acqua a partire dalla tarda serata"

Poi, un passaggio sulla condizione del sottosuolo napoletano: "Nell'ultimo anno abbiamo assistito a diversi crolli. Le condizioni dei sotto-servizi non sono buone, ci sono impianti molto antichi. Adesso, con il Pnrr e con altri fondi sta cominciando un monitoraggio della rete che ci consentirà di capire dove ci sono le grosse perdite così da poter intervenire prima. Alcuni episodi, come quello di via Morghen, sono avvenuti senza preavviso".