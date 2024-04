Giovane coreano nuova star del web grazie al brano di Geolier e Ultimo - VIDEO

Sui social è diventato virale il video di un giovane coreano. Chuku - questo è il suo nome - ha mostrato nel tempo, attraverso il proprio profilo TikTOk, di essere un grande appassionato di muica italiana. Sono tantissime, infatti, le sue interpretazioni di brani celebri. Ma questa volta si è superto.

Chuku, in uno degli ultimi video postati, si mostra mentre canta "L'ultima poesia", brano di Geolier e Ultimo. Il fatto che il giovane abbia cantato in napoletano - con ottimi risultati - ha conquistato veramente tutti. Le immagini sono diventate subito virali, facendo registrare un boom di like e commenti.

,