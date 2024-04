La nuova villa pubblica sul mare sarà realtà: giostrine, passeggiate, alberi e tanto verde

"Sarà favoloso! Bacoli avrà una nuova villa pubblica sul mare. Lì dove abbiamo abbattuto i capannoni abusivi, verrà un’area relax. Con giostrine, passeggiate, panchine, alberi e tanto verde. A Casevecchie. Ai due lati della foce che collega il mare con il lago. Meno scempi, più bellezza. Così restituiamo spazi negati alla gente, nuovamente a tutti". E' quanto annuncia il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in un post sui social.

"Abbattere le nefandezze del passato, e costruire un futuro migliore. È quello che stiamo facendo. Casevecchie cambia volto. Come abbiamo già fatto alla Sarparella, a Miseno. L’insenatura magica, presso cui duemila anni fa ormeggiava la più imponente flotta militare dell’Impero Romano, adesso sarà segnata da due aree verdi attrezzate. Pubbliche, meravigliose. Non più lamiere oscene o maxi lidi abusivi. Ma spazi pubblici restituiti ai legittimi proprietari: le famiglie, gli anziani, i lavoratori, gli sportivi, i bambini. È tutto già finanziato. Abbiamo trovato i fondi. Dobbiamo solo partire. Un nuovo cantiere per rendere più affascinante la nostra città. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano per questo nuovo traguardo. Insieme, possiamo tutto. Prima le ruspe, poi la nuova meraviglia. Guardiamo avanti. Perché il meglio deve ancora venire. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.