Multe al Comicon, cosa è successo: parla l'amministratore delegato Cigliano

Musica, emozione e dirette social per la presentazione-evento al binario 12 della Stazione centrale di Napoli dello speciale treno rock di Trenitalia con la livrea di “The Legend of Zelda” di Nintendo, la celeberrima serie di videogiochi d'avventura e ambientazione fantastica che ha venduto oltre 110milioni di copie e si attesta tra le fondamentali della storia planetaria dei videogiochi. All'evento anche Carlo Cigliano, ad di Comicon, che ha risposto alle tante domande sulla questione controlli dell'Ispettorato del lavoro.

Perché i controlli al Comicon

Sul perché dei controlli al Comicon, Cigliano dice: "Crediamo che si tratti di controlli assolutamente ordinari nelle fiere. Vengono svolti in tutte le fiere e in tutte le città, a Napoli come a Milano, Bologna, insomma ovunque ci sono attività molto imponenti. È chiaro che i controlli, di routine, assumono un clamore mediatico particolare".

La pioggia

"Noi abbiamo quasi 400 espositori - spiega Cigliano - Chiaramente se qualche espositore o anche solo un suo allestitore ha qualcosa di non perfettamente regolare avrà una multa, una sanzione. La cosa importante è che il Comicon è aperto regolarmente, dalla prima giornata, con migliaia e migliaia di visitatori; tutti gli eventi si sono svolti regolarmente; gli espositori hanno incontrato queste decine di migliaia di visitatori. Salvo la pioggia, che ci preoccupa un po' e che speriamo ci abbandoni, in questi giorni abbiamo avuto un bel successo già la prima giornata".

La cosa importante

"La cosa importante, lo ripeto, è che Comicon sia aperto. Siamo felicissimi - aggiunge Cigliano - che ci sia un evento che impatta sul territorio positivamente: sull'occupazione e anche con ricadute culturali, sociali e di reddito, che credo sia la cosa più interessante. La gioia è che abbiamo la fiducia di tutti i visitatori e anche di tutti gli espositori".

I numeri

"Quest'anno abbiamo un numero di espositori maggiore dell'anno scorso e abbiamo migliorato le aree espositive e i flussi espositivi. Gli ultimi dati non li ho - dice Cigliano - ma credo che siamo alla soglia di 400 espositori e arriveremo a quasi 180mila presenze".

Il terzo giorno

Grande attesa nel frattempo per gli ospiti e gli eventi della terza giornata di Comicon Napoli:

La sezione Cinema e Serie TV è pronta ad accogliere i fan di Ciro Priello che presenta IF – Gli Amici Immaginari, il nuovo film con Ryan Reynolds scritto e diretto da John Krasinski, in cui Priello presta la voce al buffo personaggio Blue (ore 14.00 - Auditorium Teatro Mediterraneo).

L’HyperStage si animerà con il leggendario compositore Hitoshi Sakimoto in un confronto con un altro nome storico del gaming, Yasumi Matsuno, e con Richter (ore 15).

In Sala Andrea Pazienza, alle 11:30, si incontreranno i fumettisti David Lloyd (V per Vendetta) e Glenn Fabry (Preacher).

Evento esclusivo con la Sensei Minami Seira che trasporterà il pubblico nell’universo fantasy di The Rising Shield of Hero disegnando dal vivo (ore 16.00 Sala Italia Teatro Mediterraneo).

La Sala Pazienza ospiterà la presentazione di Santo Sud (Comicon Edizioni), il "poetry sketchbook" dell’artista Dario Sansone (ore 16.30); l’attore Lorenzo Zurzolo ripercorrerà la sua carriera internazionale (ore 12.00 Auditorium Teatro Mediterraneo). E ancora, i nuovi progetti di Gigaciao con Sio, Dado e Fraffrog (ore 15.00 Sala Italia Teatro Mediterraneo); Labadessa racconterà il suo nuovo graphic novel Maledetto poeta in un concerto-presentazione (ore 17 Sala Italia Teatro Mediterraneo).

Spazio allo sport con due imperdibili appuntamenti: il calcio e i card game con Lele Adani, Chiamarsi Bomber e Federico "Mikeshowsha" (ore 12.00 HyperStage) e, nell’Area Urban dalle ore 10.00 alle 19.00, il Pallone d'oro di Youtube, il format più guardato della piattaforma sul mondo calcio, che prevede la sfida tra 12 top youtuber del mondo calcio.

Cosplay Challenge Pro 2024

La serata si annuncia ricchissima con due tradizionali eventi: il ritorno della Cosplay Challenge Pro 2024, il contest cosplay dedicato a tutti i cosplayers cosmaker per partecipare alle selezioni italiane di due importanti contest internazionali, il Tournament of Champions di Vienna e il Cosplay World Masters di Lisbona (ore 17.00 - 19.00 Auditorium Teatro Mediterraneo) e la cerimonia dei Premi del Palmarès di COMICON 2024, assegnati alle eccellenze del fumetto italiano e internazionale, che quest’anno attribuirà il Premio Speciale Comicon alla Carriera ad Alfredo Castelli, maestro del fumetto italiano da poco venuto a mancare (ore 19.30 Auditorium Teatro Mediterraneo).