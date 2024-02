"Azioni legali a tutela dei danneggiati dalla voragine al Vomero, via ai risarcimenti"

Il Codacons si propone al fianco di chi è stato danneggiato, stamane, della voragine che ha inghiottito due auto in via Morghen al Vomero.

"Abbiamo deciso di costituirci parte offesa nell’inchiesta aperta dalla procura - scrive l'associazione dei consumatori - in rappresentanza di tutti i cittadini napoletani e per le future richieste risarcitorie nei confronti dei soggetti che saranno ritenuti responsabili della voragine apertasi in strada, che ha messo a repentaglio l’incolumità pubblica. Una vicenda che sta creando danni e disagi enormi alla popolazione, con 20 famiglie evacuate, interruzioni del servizio idrico, scuole chiuse e traffico in tilt".

"Per tale motivo - prosegue e conclude Codacons - abbiamo deciso di offrire assistenza legale a tutti i soggetti danneggiati dall’episodio, a partire dai residenti delle vie interessate, i quali potranno avviare le dovute azioni risarcitorie nelle competenti sedi avvalendosi del sostegno dell’associazione".

Per info e assistenza, fa sapere l'associazione, è possibile inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it.